Video: OnePlus 10 Pro breekt als knakworstje in tweeën

Een bekende YouTuber testte onlangs de stevigheid van de OnePlus 10 Pro. Helaas overleefde het toestel deze zogenoemde ‘marteltest’ niet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 10 Pro stevigheid getest

De OnePlus 10 Pro is (nu nog) enkel in China te koop. Veel Westerse OnePlus-gebruikers wachten op de komst van de nieuwe smartphone. Naar verwachting komt het toestel ergens in maart naar Nederland. Of je ook daadwerkelijk een OnePlus 10 Pro in je broekzak wil, is echter maar de vraag. De bekende YouTuber JerryRigEverything breekt de smartphone namelijk in no-time door midden.

“Als je geluiden hoort tijdens de buigtest, dan is dat een slecht teken”, zegt Jerry, terwijl hij zijn OnePlus 10 Pro met beide handen vastpakt. Hij zet kracht en het toestel begint aan alle kanten te piepen en kraken. De achterkant versplintert en de aluminium randen buigen. Wanneer Jerry het toestel omdraait en opnieuw kracht zet, breekt de OnePlus 10 Pro volledig doormidden.

Volgens Jerry slaat OnePlus de plank flink mis met de structurele stevigheid van het toestel. De accu en rand van het gigantische camera-eiland komen precies op de breuklijn samen. OnePlus moest het aluminium frame op deze locatie extra verstevigen – maar dat is niet gebeurd. In plaats van versteviging vindt Jerry een antennelijn en een volumeknop op de breuklijn. Beide zijn zwaktepunten, waardoor het frame gemakkelijk breekt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overige stevigheid is prima, voor zover dat belangrijk is

Gelukkig overleeft de OnePlus 10 Pro de overige stevigheidstests wel gewoon. Zo zijn het scherm en de achterkant krasbestendig. Ook met de stevigheid van de de cameralenzen zit het wel goed. De pixels van het scherm begeven het tijdens de hitte-test. Er verschijnt een blijvende gouden vlek op het scherm als Jerry een brandende aansteker in de buurt houdt. Dit zal in het dagelijks leven echter niet snel gebeuren.

We kunnen met zekerheid zeggen dat de OnePlus 10 Pro een behoorlijke ontwerpfout onder de leden heeft. Je moet namelijk écht niet per ongeluk op het toestel gaan zitten. De kans is aanwezig dat je daarna met een kromme smartphone rondloopt. De meeste concurrenten overleven de marteltest van JerryRigEverything met gemak. Een brekende OnePlus 10 Pro valt dus niet echt goed te praten.

Meer over de OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro draait op de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor. Het toestel heeft een flinke een accu van 5000 mAh, die met maximaal 80 Watt kan opladen. Het oled-scherm is 6,7 inch groot en heeft hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Dit scherm heeft een variabele ververssnelheid van 120Hz, afhankelijk van het type content je bekijkt.

We weten nog niet wanneer de OnePlus 10 Pro naar Nederland komt. In de wandelgangen wordt gesproken over een onthulling in maart. OnePlus kondigde onlangs een witte Extreme Edition uit van de 10 Pro. Of we ook deze variant in Nederland gaan zien, is al helemaal onzeker.

Niks missen wat betreft de Nederlandse onthulling van de OnePlus 10 Pro? Download dan even onze gratis Android Planet-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief!