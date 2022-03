OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro: dit zijn de 5 grootste verschillen

De nieuwe OnePlus 10 Pro volgt de 9 Pro op en voert allerlei verbeteringen door. Welke precies? In deze vergelijking tussen de OnePlus 10 Pro vs 9 Pro zetten we de vijf grootste verschillen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 10 Pro vs 9 Pro: een vergelijking

Nu de OnePlus 10 Pro officieel is gepresenteerd voor Nederland, kunnen we de smartphone tot in de puntjes vergelijken met zijn voorganger. De OnePlus 9 Pro scoorde vorig jaar een mooie 8,5 in onze review en OnePlus belooft dat de 10 Pro nog beter is. Of dat klopt, lees je binnenkort in de uitgebreide review van Android Planet. Dit artikel gaat alvast in op de belangrijkste verschillen tussen de OnePlus 10 Pro ten opzichte van de 9 Pro.

1. Aangepast ontwerp

Het eerste verschil is direct zichtbaar als je de twee smartphones naast elkaar houdt. Van voren lijken ze veel op elkaar, wat vooral komt omdat ze allebei een 6,7 inch-scherm met smalle randen hebben. Maar draai je de toestellen om, dan zie je dat OnePlus de cameramodule heeft veranderd.

Op de 10 Pro is het camera-eiland een stuk groter, waardoor het meer de aandacht trekt. De Hasselblad-naam – waar OnePlus mee samenwerkt op cameravlak – is minder prominent zichtbaar dan op de 9 Pro.

Een ander verschil is de kleurvoering. OnePlus verkoopt de 10 Pro in het zwart en groen en beide kleuren hebben een matte afwerking. We kunnen uit ervaring zeggen dat vingerafdrukken nauwelijks zichtbaar zijn. Hoe anders is dat op de OnePlus 9 Pro, die te koop is in een glimmende zilveren versie en twee matte kleuren (groen en zwart).

Het verschil in gewicht tussen de smartphones is minimaal; de OnePlus 10 Pro is drie gram zwaarder (200 gram) dan de 9 Pro. Het beperkte verschil is noemenswaardig omdat de 10 Pro een beduidend grotere accu heeft.

2. Krachtigere processor

Het tweede verschil tussen de OnePlus 10 Pro vs 9 Pro is de processor. In de 10 Pro zit een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de nieuwste en krachtigste chip van dit moment. Je ziet deze chip daarom ook terug in andere topsmartphones als de Oppo Find X5 Pro en Xiaomi 12 Pro.

De Snapdragon 8 Gen 1 is de opvolger van de Snapdragon 888, de beste chip van 2021. Die chip zit in de OnePlus 9 Pro. Qualcomm en OnePlus beloven dat de 10 Pro sneller en energiezuiniger is. De vraag is in hoeverre jij in de praktijk profiteert van de snelheidsverbeteringen, want de 9 Pro is al razendsnel.

3. Grotere accu laadt sneller op

We noemden het net al: de 10 Pro heeft een grotere accucapaciteit dan zijn voorganger. Waar de 9 Pro voorzien is van een 4500 mAh-batterij, zit er in de 10 Pro een 5000 mAh-accu. Die moet een betere accuduur opleveren.

OnePlus heeft ook de oplaadsnelheid verhoogd. De 10 Pro kan via de usb-c-oplader laden met liefst 80 Watt. De 9 Pro houdt het bij 65 Watt. Omdat de accucapaciteit van de 10 Pro groter is, blijft OnePlus bij een vertrouwde claim: een half uur opladen is genoeg voor een hele dag gebruik.

Draadloos opladen doet de 10 Pro even snel als zijn voorganger, namelijk met maximaal 50 Watt. Die snelheid haalt het toestel alleen in combinatie met de officiële draadloze oplader van OnePlus. Met een draadloze lader van een ander merk laadt de 10 Pro met minder Watt op en duurt het dus langer voordat de accu vol is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. OnePlus 10 Pro vs 9 Pro: betere camera’s

Ook op cameravlak belooft OnePlus verbeteringen. De 10 Pro gebruikt volgens de fabrikant een verbeterde 48 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens. De resoluties zijn identiek aan de camera’s van de 9 Pro. Aan de 8 megapixel-telelens voor 3,3 keer optische zoom (zonder kwaliteitsverlies) lijkt minder gesleuteld. Ook deze camera zit in de 10 Pro.

Een verschil is dat de 10 Pro één camera minder heeft dan zijn voorganger. De 2 megapixel-zwartwit-camera is weggelaten. Omdat we in onze OnePlus 9 Pro review schreven dat de camera geen toegevoegde waarde heeft, vinden we het goed dat hij dit jaar ontbreekt.

OnePlus claimt ook softwarematige vernieuwingen in de camera’s van de 10 Pro, onder andere door opnieuw samen te werken met fotografiemerk Hasselblad. De 10 Pro kan fotograferen in 10-bit-kleur, gebruikt een verbeterde raw-modus (voor serieuzere fotografen) en heeft verschillende filters/lenzen in de camera-app om foto’s in uiteenlopende stijlen te maken.

Recent kon Android Planet al een paar uur op stap met de OnePlus 10 Pro. We publiceerden een eerste indruk van de camerakwaliteit van de OnePlus 10 Pro, waarin we schreven: ‘Onze eerste indruk van de hoofdcamera van de OnePlus 10 Pro is overwegend goed. De camera maakte op deze zonnige middag vooral scherpe en realistische foto’s en gaat goed om met uitdagende lichtsituaties.’

5. Langer software-updates

Het vijfde en laatste grote verschil is de software. De OnePlus 10 Pro draait uit de doos op Android 12, de nieuwste versie. OnePlus belooft drie versie-updates, dus naar Android 13, 14 en 15. De 9 Pro is geüpdatet van Android 11 naar 12 en krijgt nog updates naar versies 13 en 14. Met de 10 Pro profiteer je dus een jaar langer van vernieuwingen in Google’s Android-software en de Oxygen OS-schil van OnePlus.

Voor beveiligingsupdates geldt hetzelfde. De 10 Pro krijgt vier jaar regelmatig dergelijke updates, die opgeloste kwetsbaarheden in Android oplossen. Je bent daarmee verzekerd van updates tot april 2026. Voor de jaar oude 9 Pro stopt OnePlus in april 2025 met beveiligingspatches.

Meer over de OnePlus 10 Pro

Nu je de verschillen tussen de OnePlus 10 Pro en de 9 Pro weet, wil je misschien meer weten over de smartphone. Android Planet helpt je op weg. Op de toestelpagina van de OnePlus 10 Pro lees je alles over de features en vergelijk je de scherpste deals van een OnePlus 10 Pro met abonnement.

De adviesprijs van een losse OnePlus 10 Pro is 899 euro voor het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De variant met 12GB/256GB geheugen draagt een adviesprijs van 999 euro.