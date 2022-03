OnePlus 10 Pro vs Xiaomi 12 vs Oppo Find X5 Pro: de 5 grootste verschillen

Met de OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 en Oppo Find X5 Pro heb je keuze uit drie interessante premium smartphones. Welke past het beste bij jouw wensen? Tijd voor de OnePlus 10 Pro vs Oppo Find X5 Pro vs Xiaomi 12-vergelijking.

OnePlus 10 Pro vs Oppo Find X5 Pro vs Xiaomi 12

In de eerste maanden van 2022 brengen op Apple na alle smartphonemerken nieuwe high-end smartphones uit. Zo lanceert Samsung de Galaxy S22-reeks, introduceert Oppo de Find X5-serie, komt Xiaomi met de 12-lijn en OnePlus met de 10 Pro. In dit artikel leggen we de drie Chinese toppers naast elkaar. Op welke belangrijke punten verschillen ze?

1. Ontwerp

Het eerste verschil is direct zichtbaar als je de drie smartphones vergelijkt. Ze zien er anders uit en dat komt onder andere door de uiteenlopende afmetingen. Zo is de Xiaomi 12 met zijn 6,28 inch-scherm kleiner dan de OnePlus 10 Pro en Oppo Find X5 Pro, die een 6,7 inch-scherm hebben.

Het gewicht van de smartphones verschilt daarom ook. De Xiaomi 12 is – logischerwijs – het lichtst en weegt 180 gram. De OnePlus 10 Pro volgt met 200 gram en de Oppo Find X5 Pro is met 218 gram het zwaarst. Een mogelijke verklaring is dat de keramische achterkant van Oppo’s toestel zwaarder is.

Goed om te weten is dat de smartphones van OnePlus en Oppo een IP68-certificatie hebben en die van Xiaomi niet. Een IP68-certificatie geeft aan dat een toestel geen schade oploopt door stof en een duik in het zwembad of plons in het toilet. De Xiaomi 12 heeft wel enige bescherming tegen water en stof, maar loopt op papier dus meer risico op schade.

2. Camera’s

Xiaomi, OnePlus en Oppo willen zich allemaal onderscheiden met de cameraprestaties van hun topsmartphones. OnePlus en Oppo hebben onder andere een samenwerking gesloten met fotografiemerk Hasselblad, maar Xiaomi niet. En waar Xiaomi en OnePlus camerachips gebruiken van andere partijen, kiest Oppo voor het eerst voor eigen chips (een npu) onder de naam MariSilicon X.

Xiaomi en Oppo voorzien hun toestellen van een 50 megapixel-hoofdcamera, OnePlus kiest voor een 48 megapixel-lens. De resolutie maakt in dit opzicht niet uit, allerlei andere technische kenmerken wél. De grootte van de camerasensor bijvoorbeeld. Op dit vlak lijken de toestellen – op papier – aan elkaar gewaagd.

De OnePlus 10 Pro heeft een 8 megapixel-telelens voor 3,3x optische zoom. Oppo belooft 2x optische zoom via een 13 megapixel-telelens in de Find X5 Pro. Xiaomi stopt een 5 megapixel-camera in de 12 voor zoom, maar legt het op dit vlak af tegen de rest.

Blijft over: de groothoekcamera. Die van de Xiaomi 12 heeft een resolutie van 13 megapixel en blikveld van 123 graden. Dat is gemiddeld voor een dure smartphone. Hoe groter het blikveld, hoe meer de camera van de omgeving vastlegt. De Oppo Find X5 Pro ziet wat minder, met een blikveld van 110 graden.

OnePlus pakt het heel anders aan en zet een groothoeklens met een blikveld van liefst 150 graden in de 10 Pro. Foto’s uit deze camera vertonen wel meer een bolling, met name aan de onderkant.

3. Specificaties

Eerst een overeenkomst: alle drie de toestellen draaien op Qualcomm’s nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. De hoeveelheid werk- en opslaggeheugen verschilt. De OnePlus 10 Pro en Xiaomi 12 kun je kopen met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen of als een variant met 12GB/256GB geheugen. Oppo verkoopt de Find X5 Pro alleen met 12GB/256GB geheugen.

Een ander verschil is de accucapaciteit. Waar de Xiaomi 12 een 4500 mAh-accu heeft, zit er in de OnePlus- en Oppo-smartphones een accu met een capaciteit van 5000 mAh. Dat verschil merk je mogelijk niet direct in de praktijk, want het kleinere scherm van de Xiaomi 12 verbruikt ook minder stroom.

Draadloos opladen doen alledrie de smartphones met maximaal 50 Watt. Opladen via de usb-c-kabel gaat met de Xiaomi 12 met 67 Watt. De OnePlus 10 Pro en Oppo Find X5 Pro komen met een krachtigere 80 Watt-oplader. Ze laden dus sneller op, maar moeten ook grotere accu’s vullen.

4. Software

Alle drie de smartphones draaien – zoals je mag verwachten – op de nieuwste Android-versie: Android 12. De fabrikanten leggen daar hun eigen softwareschil overheen. Xiaomi kiest voor MIUI 13, OnePlus voor OxygenOS 13 en Oppo voor ColorOS 12.1.

De softwareschillen zien er anders uit, voegen verschillende apps toe en bevatten andere features. De fabrikanten doen dit om zich van elkaar te onderscheiden. Dat klinkt logisch, maar OnePlus en Oppo hebben hetzelfde moederbedrijf en beloofden vorig jaar juist om samen te werken aan één nieuwe softwareschil. Die zou debuteren op nieuwe vlaggenschepen. Daar is met de 10 Pro en Find X5 Pro dus geen sprake van en dat is nogal gek.

Onderdeel van de software-ervaring is het updatebeleid. Android Planet heeft alle drie de fabrikanten gevraagd hoeveel jaar versie- en beveiligingsupdates zij garanderen voor hun nieuwe toestellen en zal deze alinea updaten als de antwoorden binnen zijn. Oppo belooft drie jaar versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates voor de Find X5 Pro.

5. Prijs

Het vijfde en laatste verschil tussen de smartphones is de prijs. Althans, dat verwachten we. OnePlus en Xiaomi moeten hun toestellen namelijk nog lanceren in Nederland, dus het is nu niet duidelijk wat de adviesprijzen van de OnePlus 10 Pro en Xiaomi 12 worden. Oppo heeft wel al aangegeven dat de adviesprijs van de Find X5 Pro 1299 euro bedraagt.

We verwachten dat de OnePlus 10 Pro en Xiaomi 12 goedkoper worden. Zo droeg de OnePlus 9 Pro een adviesprijs vanaf 899 euro en startte de Xiaomi Mi 11 bij 850 euro.