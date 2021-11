‘OnePlus 10 ligt pas maanden na Chinese release in Nederlandse winkels’

OnePlus kondigt de OnePlus 10 begin 2022 aan. Volgens geruchten komt de smartphone echter pas maanden na de Chinese release naar de rest van de wereld.

Gerucht: OnePlus 10 eerste paar maanden alleen in China te koop

De OnePlus 10 en 10 Pro zijn naar verluidt rond maart of april te koop in Nederland en de rest van de wereld. Volgens een nieuw gerucht van Max Jambor liggen de toestellen echter al in januari of februari in de Chinese winkels. OnePlus heeft wel eerder voorgaande modellen als eerst in China uitgebracht, maar het verschil was nooit zo groot.

Een eerdere release in China is niet heel verassend, aangezien OnePlus en zustermerk Oppo veel nauwer zijn gaan samenwerken. Oppo hanteert al jaren een vroege, exclusieve release voor haar smartphones in thuisland China. OnePlus lijkt nu in Oppo’s voetsporen te volgen.

Dat betekent dat we in Nederland (en de rest van de wereld) wat langer moeten wachten op de OnePlus 10. De OnePlus 9 was hier vanaf 23 maart 2021 te koop. Een groot release-verschil ten opzichte van het vorige model is er dus niet. Toch voelt het nét even anders als de toestellen in een ander land al lang verkrijgbaar zijn.

Meer over de OnePlus 10-serie

De OnePlus 10 komt naar verwachting in twee smaken: de reguliere OnePlus 10 en de OnePlus 10 Pro. Het scherm van de Pro wordt vermoedelijk 6,7 inch groot. Beelden verversen zich met maximaal 120 keer per seconde en het scherm krijgt een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels.

Er komen varianten met 8GB RAM en 128GB interne opslag en 12GB en 256GB geheugen op de markt. De accu is 5000 mAh groot en de vermoedelijke afmetingen zijn: 163,2 bij 73,6 bij 8,7 millimeter.

Het toestel wordt uitgeleverd met Android 12. De OnePlus 10 (Pro) wordt daarnaast ook voorzien van een nieuw laagje over Android heen, vanwege de eerdergenoemde samenwerking tussen OnePlus en Oppo. De OxygenOS- en ColorOS-schil worden daarbij samengevoegd, waarbij de pluspunten van beide skins worden gecombineerd.

