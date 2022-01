‘Gewone OnePlus 10 krijgt tóch nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chip’

In tegenstelling tot eerdere geruchten krijgt de ‘normale’ OnePlus 10 geen MediaTek-processor, maar gewoon de Snapdragon 8 Gen 1-chip. Dat beweert een bekende website. OnePlus kondigt de smartphone waarschijnlijk ergens de komende maanden aan.

‘Toch nieuwste Snapdragon in OnePlus 10’

Voorheen beschikten de topmodellen van OnePlus, zoals de OnePlus 9 en 9 Pro, altijd over de snelste Snapdragon-chip van dat moment. Eerder deze maand lazen we echter het gerucht dat de normale OnePlus 10 een processor van MediaTek zou krijgen.

Volgens Android Central klopt daar echter niets van. De OnePlus 10 zou gewoon op de Snapdragon 8 Gen 1-chip-draaien die ook in de al aangekondigde OnePlus 10 Pro zit. De MediaTek Dimensity 9000, waar we eerder over lazen, zou bestemd zijn voor de OnePlus 10R. Dat model is gericht op de Aziatische markt en verschijnt vermoedelijk niet in Nederland.

De OnePlus 9

Tot 2021 gebruikte OnePlus uitsluitend Snapdragon-chips van fabrikant Qualcomm. Daar kwam verandering in met de OnePlus Nord 2, die een MediaTek Dimensity 1200-processor aan boord heeft. Deze chip doet overigens maar weinig onder voor de Snapdragon 888. Zo zou de Dimensity 9000 ook behoorlijk vergelijkbaar zijn met de Snapdragon 8 Gen 1.

Dit moet je weten over de OnePlus 10-serie

OnePlus kondigde zijn paradepaardjes tot 2021 altijd tegelijk aan. Dit jaar gaat het anders. De OnePlus 10 Pro is al gepresenteerd (hoewel hij nog niet in Nederland verkrijgbaar is), terwijl van de normale OnePlus 10 ieder spoor ontbreekt.

Zelfs de geruchtenmachine blijft behoorlijk stil. Vermoedelijk draait de OnePlus 10 dus wel op de nieuwste Snapdragon. We durven ook te beweren dat de smartphone, in tegenstelling tot zijn duurdere broertje, waarschijnlijk een volledig plat scherm krijgt zonder gebogen randen. Over de verdere specificaties is nog niets bekend.

