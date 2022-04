‘Dit zijn alle specificaties van de OnePlus 10’

De vermeende OnePlus 10-specificaties liggen op straat. Volgens de bron is de fabrikant nog niet zeker welke processor het gaat gebruiken. Ook een iconische feature van OnePlus-toestellen is niet meer aanwezig.

‘OnePlus 10-specificaties gelekt’

Terwijl de OnePlus 10 Pro al in de winkels ligt, wachten we al een tijdje op de reguliere OnePlus 10. Tot nu, want via de bekende lekker OnLeaks zijn de specificaties van de smartphone verschenen. Volgens de bron is het scherm 6,7 inch groot en krijgt het een full hd-resolutie. Het gaat om een amoled-display met ltpo-technologie, waarbij de ververssnelheid wordt aangepast aan de inhoud. Speel je een game, dan worden de pixels maximaal 120 keer per seconde ververst. Bekijk je een website, dan is dat een stuk minder.

Dit is beter voor de accu, die een capaciteit krijgt van 4800 mAh. Opladen gaat met een absurd krachtige lader van 150 Watt. Opvallend is dat de 10 Pro kan opladen met ‘slechts’ 80 Watt. We gaan er vanuit dat draadloos opladen ook mogelijk is, aangezien de normale OnePlus 9 dat ook kan.

Camera’s in samenwerking met Hasselblad

Aan de voorkant is een verbeterde 32 megapixel-selfiecamera geplaatst. Die vind je in een klein gaatje in het scherm. Het camera-eiland op de achterkant biedt plek aan nog eens drie camera’s, waarvan er eentje weinig toevoegt. Dat is de macrocamera voor close-ups, die een lage resolutie heeft van slechts 2 megapixel.

De hoofdcamera maakt kiekjes in 50 megapixel, terwijl je beelden in een wijdere hoek schiet van 16 megapixel. Volgens de bron is er weer samengewerkt met Hasselblad voor betere kleurkalibratie en profielen om mee te fotograferen. Ook de Hasselblad-app – die je kunt activeren bij de camera – is weer aan boord.

‘OnePlus test twee processoren voor OnePlus 10’

Welke processor het toestel krijgt is nog onduidelijk. Volgens de verschenen informatie is OnePlus er nog niet helemaal over uit. Het zou kunnen dat de fabrikant trouw kiest voor de snelste Qualcomm-chip van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 1. Er wordt echter ook getest met de MediaTek Dimensity 9000-processor.

Daarbij komen er varianten met 8GB of 12GB RAM op de markt, bijgestaan door 128GB of 256GB aan opslagruimte. Het toestel komt op de markt met Android 12 en de eigen OxygenOS 12-schil die daar overheen ligt.

De alert slider, het fysieke schuifje aan de zijkant van veel OnePlus-smartphones, lijkt te ontbreken. Daarmee wissel je makkelijk tussen geluidsprofielen zonder het scherm aan te zetten. In welke kleuren de OnePlus 10 op de markt komt, is nog onbekend. Ook over het design is sinds begin maart geen nieuwe informatie verschenen. Toen verschenen afbeeldingen van een glimmend model in het zwart en wit, met een groot camera-eiland in de linker bovenhoek.

