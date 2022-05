Gerucht: OnePlus 10 Ultra wordt in augustus gepresenteerd

Tot nu toe is alleen de OnePlus 10 Pro onthuld, maar binnen enkele maanden komt daar verandering in aldus een nieuw gerucht. De presentatie van de krachtigere OnePlus 10 Ultra moet namelijk binnenkort al plaatsvinden.

‘OnePlus 10 Ultra presentatie binnen enkele maanden’

De informatie bereikt ons via Yogesh Brar, een steeds bekender wordende lekker. In een tweet noemt hij dat OnePlus begonnen is met de nodige testen van de OnePlus 10 Ultra. Daarbij zegt ‘ie dat er gekozen is voor de Snapdragon 8 Gen 1+-processor. Dat is een nog niet officieel gepresenteerd en iets hoger geklokte variant van de 8 Gen 1-chip. Die kennen we al van veel huidige high-end toestellen, waaronder de OnePlus 10 Pro.

Het zou de eerste ‘Ultra’-smartphone worden van de fabrikant, iets wat we al langer kennen van Samsung of ZTE. In een vervolgtweet laat hij weten dat hij verwacht dat we het toestel officieel al gaan zien over enkele weken: augustus of september.

Daarbij lezen we ook dat de focus ligt op de camera’s, maar verdere details noemt hij niet. Of we bijvoorbeeld eindelijk een verbeterde telelens gaan zien is nog de vraag. Met de vlaggenschepen van de fabrikant kun je al jaren tot slechts 3,3 keer optische zoom gebruiken. Concurrenten zoals Samsung, Huawei of Google gebruiken periscopische lenzen, waardoor zoomen een stuk verder kan zonder kwaliteitsverlies.

Wat die focus betekent voor de resolutie van de verschillende camera’s is ook nog de vraag. De 10 Pro heeft een hoofdcamera van 48 megapixel en groothoeklens van 50 megapixel. We gaan uit van een samenwerking met camerafabrikant Hasselblad. Die werd aangekondigd bij de OnePlus 9-serie en richt zich op verschillende aspecten, waaronder software en hardware.

Eerst onthulling in China, Europa volgt?

Het lijkt waarschijnlijk dat de onthulling van de OnePlus 10 Ultra eerst zal plaatsvinden in China, waarna ‘ie later overwaait naar Europa. Dat was ook het geval bij de 10 Pro, die in januari al werd gepresenteerd, maar pas eind maart hier werden gelanceerd.

Ook is het nog de vraag waar de reguliere OnePlus 10 blijft, waarvan onlangs nog specificaties van verschenen. Vooralsnog is het dus wachten op meer informatie. Tot die tijd kun je natuurlijk nog wel onze OnePlus 10 Pro review lezen of onderstaande video checken. Daarin vertellen we je tien leuke weetjes over dat high-end toestel.

