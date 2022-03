‘Dit zijn de OnePlus 10R en Nord 2T: twee betaalbare topsmartphones’

OnePlus werkt aan twee gloednieuwe toestellen, waarvan meerdere specificaties en renders gelekt zijn. Je leest alles wat je moet weten in dit artikel.

Renders OnePlus 10R tonen aparte cameramodule

Het Chinese OnePlus zit alles behalve stil. De fabrikant lanceert deze week zijn nieuwste high-end smartphone: de OnePlus 10 Pro. Achter de schermen werkt OnePlus aan allerlei andere toestellen, waaronder de OnePlus 10R en de OnePlus Nord 2T. Renders van de 10R verschenen onlangs op bekende techwebsite 91Mobiles.

De OnePlus 10R lijkt behoorlijk op zijn voorganger, de 9R. De cameramodule krijgt echter ieder jaar een andere layout. Gebruikers houden de verschillende toestellen op die manier uit elkaar. Je zou denken dat iedere camera-indeling inmiddels al bestaat, maar OnePlus heeft even flink gepuzzeld.

Qua specificaties zou de OnePlus 10R een verkapte Realme GT Neo 3 zijn. Het design van beide toestellen lijkt dan ook behoorlijk op elkaar. De 10R heeft een 6,67 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Onder de motorkap vinden we een MediaTek Dimensity 8100-chip met 8GB of 12GB aan werkgeheugen.

De OnePlus 10R heeft een 50 megapixel-hoofdlens, 8 megapixel-ultragroothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Selfies maken gebruikers met een resolutie van 16 megapixel. Tot slot heeft de OnePlus 10R een 5000mAh-accu die razendsnel kan opladen. Dit is te danken aan zijn 150 Watt-laadfunctie.

Het toestel komt naar verwachting niet naar Nederland. Zijn voorganger was gericht op Indiase gebruikers. Wel werkt OnePlus mogelijk aan een reguliere 10-smartphone, die qua specificaties en ontwerp erg lijkt op de 10R. De tijd zal het leren.

Ook specificaties OnePlus Nord 2T gelekt

Waar de OnePlus 10R een high-end toestel is, werkt de fabrikant natuurlijk ook aan nieuwe smartphones voor het lagere segment. Een van deze toestellen is de OnePlus Nord 2T, de opvolger van de populaire Nord 2. Specificaties van de Nord 2T verschenen onlangs op het Twitteraccount van bekende lekker Yogesh Brar.

OnePlus Nord 2T



•6.43" FHD+ AMOLED, 90Hz

•MediaTek Dimensity 1300

•Rear Cam- 50MP (IMX766)(OIS) + 8MP (UW) + 2MP (Mono)

•Front Cam- 32MP

•8/12GB LPDDR4X RAM

•128/256GB UFS3.1 ROM

•Android 12, OxygenOS 12

•4,500mAh battery, 80W charging



Alert slider, Stereo speakers — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 28, 2022

De specificaties ogen prima. Het toestel krijgt een 6,43 inch-scherm met een 90Hz-ververssnelheid. We vinden het enigszins jammer dat OnePlus de ververssnelheid niet even heeft opgekrikt naar 120Hz. De Nord 2T draait op een Mediatek Dimensity 1300-chip, die 5G-internet ondersteunt. We verwachten dan ook rappe prestaties van het toestel.

