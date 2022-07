Officieel: OnePlus 10T wordt op 3 augustus gepresenteerd

Omcirkel 3 augustus maar in je agenda, want op die dag onthult OnePlus zijn nieuwste high-end smartphone. Het gaat om de OnePlus 10T, die al veelvuldig is uitgelekt.

OnePlus 10T aankondiging op 3 augustus

Binnenkort is het tijd voor een nieuwe telefoon van OnePlus: de 10T. De fabrikant presenteert het toestel op 3 augustus om 16.00 uur Nederlandse tijd tijdens een evenement in New York. Maar, ook in Nederland kun je meekijken naar de keynote. Via de OnePlus-website en YouTube is de aankondiging die dag te volgen.

De onthulling van de OnePlus 10T komt niet als een verrassing, want de smartphone dook al op in geruchten. Tijdens het evenement onthult OnePlus alle specificaties, maar de fabrikant verklapt wel dat de telefoon over de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor beschikt. Dit is de snelste chip die Qualcomm op dit moment maakt.

OnePlus gaat op 3 augustus ook meer vertellen over OxygenOS 13. Dit is de nieuwste software van het bedrijf, die gebaseerd is op Android 13. Daar is nog weinig over bekend, maar tijdens een vraaggesprek liet OnePlus wel weten dat de OnePlus 10 Pro deze update als eerste krijgt. Dat betekent dus ook dat de gloednieuwe OnePlus 10T op Android 12 draait.

Welke toestellen de update nog meer krijgen, maakt OnePlus op een later moment bekend. Kijken we echter naar de smartphones die het bedrijf de afgelopen jaren heeft uitgebracht, dan verwachten we dat gebruikers met een OnePlus 7T of nieuwer op Android 13 mogen rekenen. Ook diverse Nord-telefoons komen in aanmerking voor de software-update, zoals de Nord 2 en Nord 2T.

Verwachte specificaties van OnePlus 10T

De afgelopen weken is al veel over de OnePlus 10T gelekt. Zo zou de high-end telefoon een 6,7 inch-scherm krijgen met een hoge 120Hz-ververssnelheid, voor vloeiende animaties. Onder de motorkap zou ook 8/12GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte zitten.

De verwachting is dat de oplaadsnelheid flink wordt verbeterd. De accu, die waarschijnlijk 4800 mAh groot is, zou kunnen opladen met 150 Watt. Ter vergelijking: de OnePlus 10 Pro van eerder dit jaar gaat tot 80 Watt. De nieuwe snellaadtechniek zorgt er mogelijk voor dat de batterij na vijf minuten alweer voor de helft is gevuld.

Lees ook: dit weten we nu al over de OnePlus 10T

