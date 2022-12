Downloaden maar: Android 13 rolt uit voor OnePlus 10T in Europa

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 13 voor gebruikers van de OnePlus 10T. De update verschijnt nu ook bij Europese gebruikers en brengt naast een nieuwe Android-versie ook een nieuwe schil. Lees hier alles over de update.

Android 13 beschikbaar voor OnePlus 10T in Europa

De uitrol van Android 13 is van start gegaan voor de OnePlus 10T. Eerder deze week verscheen de update al in andere delen van de wereld en nu is Europa aan de beurt. Op het online Community-forum van OnePlus geven meerdere 10T-gebruikers aan de update te kunnen downloaden. We hebben echter nog geen berichten gespot of binnengekregen van Nederlandse of Belgische gebruikers die de nieuwe software hebben geïnstalleerd.

Om te checken of de update voor jou klaarstaat doe je het volgende: ga naar de ‘Instellingen’-app op je 10T en open het ‘Systeem’-menu. Selecteer hier ‘Software Updates’. Als de update klaarstaat, installeer je vanuit dit menu gemakkelijk Android 13.

Bron: OnePlus Community

Android 13 met OxygenOS 13

Hoewel de grootte van de Android-update ‘maar’ 194MB is, komt ‘ie toch met een hoop veranderingen. Android 13 geeft je meer controle over kleuren en personalisatie, verbetert de privacy- en beveiligingsinstellingen en je kiest onder andere zelf welke app je in welke taal gebruikt.

Naast een nieuwe Android-versie komt de update ook met een vernieuwde schil, namelijk OxygenOS 13. Daarmee past OnePlus de stijl van het besturingssysteem aan en zijn er een aantal nieuwe functies toegevoegd. Denk daarbij aan een moderner ontwerp, een verbeterde ‘Zen Mode’ om je af te zonderen van meldingen en notificaties en een uitgebreider Always-On-Display.

Meer over de OnePlus 10T

De OnePlus 10T is het verfijnde model en betaalbaardere versie van de OnePlus 10 Pro. Hij laadt sneller op en heeft ‘ie een snellere chip. Bij Android Planet waren we erg enthousiast over de smartphone en we hebben hem uiteraard uitgebreid getest. Benieuwd? Check dan onze diepgaande geschreven review van de OnePlus 10T of check natuurlijk onderstaande video.

De 10T is niet de beste smartphone die OnePlus ooit heeft uitgebracht en voor 699 euro ook niet het meest complete toestel dat je kan kopen. Toch zijn we overwegend positief over de 10T, al is hij minder allround dan de 10 Pro en vlaggenschepen van andere merken.

De hardware is enorm krachtig, het scherm uitstekend, de batterij houdt het lang vol en het opladen gaat waanzinnig snel. De 10T is dan ook vooral interessant als je een echte krachtpatser zoekt en kan leven met de beperkingen die het toestel heeft.

Zo zijn de camera’s niet bijzonder, kun je niet draadloos opladen en is de kenmerkende alert slider verdwenen. De software laat ook gemengde gevoelens achter. OnePlus laat echter zien dat het weet hoe je een fijne high-end smartphone maakt die niet de hoofdprijs kost, ook al heeft het bedrijf zijn magie inmiddels een beetje verloren.

