Overzicht: dit weten we nu al over de OnePlus 10(T)

Volgens betrouwbare bronnen komt OnePlus met nog een nieuw toestel dit jaar. Het is nog niet bekend of de telefoon OnePlus 10 of 10T gaat heten. Wel denken we al heel wat over de nieuwe smartphone te weten. Benieuwd? Lees dan hier verder.

OnePlus 10T overzicht

In tegenstelling tot voorgaande jaren bracht OnePlus in 2022 maar één flagship-toestel uit: de OnePlus 10 Pro. Eerder kwamen de Pro-modellen gepaard met een betaalbaarder regulier model. Denk aan de OnePlus 9 Pro en 9. Een aantal maanden later kwam dan het T-model met een aantal “kleine” verbeteringen. Aangezien er dit jaar geen “normale” 10 is uitgekomen, weten we niet of het latere model de OnePlus 10T of toch nog 10 gaat heten.

De OnePlus 10(T) in het kort.

Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor

4800 mAh-accu

32MP selfiecamera midden in scherm

Flink camera-eiland met drie camera’s

Design met enorm camera-eiland

Onlangs verschenen de eerste renders van de OnePlus 10(T). Deze tonen een design dat in grote lijnen overeenkomt met de 10 Pro, maar met een aantal significante verschillen. Deze zijn vooral zichtbaar op het gebied van de camera’s.

Laten we beginnen met de olifant in de kamer: het gigantische camera-eiland. Deze neemt volgens de renders namelijk de gehele breedte van de telefoon in beslag. Dat lijkt een stijlkeuze te zijn, aangezien er geen lenzen aan de rechterkant te zien zijn. Alleen het Hasselblad-logo – waarmee OnePlus samenwerkt – is aan die kant te vinden.

Aan de voorkant van het toestel vindt ook iets opvallends plaats. In het hole punch–display zit de selfiecamera namelijk midden bovenin. Sinds de OnePlus 8 zat deze altijd links bovenin verstopt in een gaatje. Verder heeft de smartphone een soortgelijk 6,7 inch-oled-scherm als de 10 Pro, met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Sneller dan zijn ‘voorganger’

Betrouwbare lekkers zeggen dat de OnePlus 10(T) op de markt zal komen met een nieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor van Qualcomm. Dat is opvallend, want het 10 Pro-model komt met een iets minder krachtige Snapdragon 8 Gen 1. De 10(T) zou dus sneller kunnen zijn dan het Pro-model in de serie.

Verder verwachten we dat de smartphone een accu krijgt van 4800 mAh. Daar zal je gemakkelijk een dag mee kunnen doorkomen. Snelladen is natuurlijk ook van de partij, maar met welk Wattage is nog de vraag. Dat zal vast en zeker minimaal 80 Watt zijn, net zoals de Pro. Andere fabrikanten hebben al toestellen op de markt gebracht die je kunt opladen met 120 of zelfs 150 Watt.

Wat betreft de camerakwaliteit krijgt de 10(T) waarschijnlijk een 50 megapixel hoofdcamera, gecombineerd met twee andere lenzen. Welke dat zijn is nog onbekend, we verwachten een ultra groothoek en telelens om wat te kunnen zoomen. Selfies maken doe je met de 32 megapixel frontcamera.

Prijs, beschikbaarheid en software

De OnePlus 10(T) lijkt dus later dit jaar uit te komen, maar is nog niet officieel aangekondigd. We weten dus niet zeker wanneer- en óf hij komt. Het is wel aannemelijk dat het toestel – net als zijn voorgangers – beschikbaar zal zijn op de Nederlandse markt.

Hoe duur het nieuwste vlaggenschip van OnePlus gaat zijn, is niet bekend. Wel kunnen we ter vergelijking kijken naar de OnePlus 9 van vorig jaar. De 9 kwam met een adviesprijs vanaf 699 euro op de markt, de 10 Pro vanaf 899 euro. Onze verwachting is dat de OnePlus 10(T) ergens tussen deze twee prijzen zal vallen.

De 10(T) gaat waarschijnlijk draaien op Android 12 met OnePlus haar eigen OxygenOS-schil. Deze lijkt erg op ColorOS van Oppo. De twee fabrikanten vallen onder hetzelfde bedrijf, waardoor OxygenOS flink is aangepast. We gaan uit van drie grote Android-updates (Android 13, 14, 15) en vier jaar aan beveiligingsupdates.

Onlangs schreven we twee reviews over nieuwe OnePlus-toestellen. Benieuwd? Lees hier al onze ervarignen met de OnePlus Nord 2T en hier die met de 10 Pro. Wil je niks over Android missen? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app en abonneer je natuurlijk op onze nieuwsbrief.

