OnePlus 10T livestream: volg de onthulling hier

Het is bijna tijd voor een nieuw OnePlus-event! Vanmiddag om 16.00 uur wordt de OnePlus 10T aangekondigd en met deze livestream volg je alles.

Kijk hier de OnePlus 10T livestream

Om 16.00 uur Nederlandse tijd vindt een nieuw event van OnePlus plaats, waar de OnePlus 10T wordt aangekondigd. De smartphone duikt al maanden op in geruchten en na verschillende teasers van OnePlus is de tijd nu rijp voor de presentatie. Het evenement vindt plaats in New York, maar via de livestream kun je de presentatie gewoon volgen.

De OnePlus 10T richt zich vooral op snelheid en het event heeft dan ook de naam ‘Evolve Beyond Speed’ gekregen. Naast de nieuwe smartphone wordt ook OxygenOS 13 gepresenteerd. Dit is de nieuwste versie van OnePlus‘ software, die is gebaseerd op Android 13. Het bedrijf laat dan de belangrijkste nieuwe functies zien en onthult welke telefoons de update krijgen.

Via de YouTube-stream hierboven kun je de presentatie op vrijwel alle apparaten kijken. We verwachten dat de keynote ongeveer een uur duurt, al weten we niet precies hoeveel tijd OnePlus uittrekt voor alle aankondigingen. Handig: je kan een YouTube-herinnering instellen, zodat je een melding krijgt als het event bijna van start gaat.

Wat we weten over de OnePlus 10T

Over de OnePlus 10T is al het nodige bekend. De afgelopen weken zijn veel geruchten en lekken over het toestel verschenen, maar OnePlus heeft zelf ook al veel verklapt. Zo weten we dat de telefoon behoorlijk lijkt op de OnePlus 10 Pro en supersnel kan opladen. Met de meegeleverde 150 Watt-stekker zit de telefoon in 19 minuten helemaal vol. De batterij is 4800 mAh groot.

Daarnaast weten we dat de OnePlus 10T beschikt over de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dit is de snelste processor die je nu in Android-telefoons vindt. Het amoled-scherm is 6,7 inch groot, heeft een full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 120Hz.

OnePlus lijkt te bezuinigen op de camera’s. De 10T heeft waarschijnlijk dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera als de Nord 2T, een telefoon van 399 euro. Daarnaast krijgt de nieuwe smartphone waarschijnlijk een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De selfiecamera kan foto’s maken in 16 megapixel.

