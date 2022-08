OnePlus 10T officieel: krachtiger en goedkoper vlaggenschip

Daar is ‘ie dan: de OnePlus 10T is officieel gepresenteerd! Het nieuwe high-end toestel is krachtiger dan zijn voorganger en kan enorm snel opladen. Lees hier alles over de telefoon.

OnePlus 10T officieel: dit moet je weten

Na veel geruchten is de OnePlus 10T eindelijk officieel onthuld. Het is het tweede high-end toestel van OnePlus in 2022, nadat een aantal maanden geleden de OnePlus 10 Pro werd uitgebracht. De OnePlus 10T gaat 699 euro kosten en is vanaf 25 augustus te koop bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en OnePlus zelf. De telefoon verschijnt in twee kleuren: Moonstone Black (zwart) en Jade Green (lichtgroen).

De OnePlus 10T is op papier krachtiger dan de OnePlus 10 Pro, maar toch goedkoper. Dat komt omdat OnePlus heeft bespaard op de camera’s en andere specificaties. Wel kan ‘ie een stuk sneller opladen dankzij de 150 Watt-snellaadtechniek. Daardoor heeft de 10T maar 19 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan.

6,7 inch-super-amoled-scherm: 120Hz en full-hd

Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor

Minimaal 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte

4800 mAh-accu met 150 Watt-snelladen

Helemaal vol in 19 minuten

Drie camera’s achterop: 50 + 8 + 2 megapixel

Draait op Android 12 met OxygenOS 12-schil

Draadloos opladen ontbreekt, net als een koptelefoonaansluiting en alert slider

Kost 699 euro, vanaf 25 augustus te koop

OnePlus 10T specificaties

De OnePlus 10T valt vooral op door zijn snelle hardware. De smartphone beschikt over de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, de snelste chip die je op dit moment in Android-telefoons vindt. Daarmee is de 10T nog een stukje krachtiger dan de 10 Pro van OnePlus, die een Snapdragon 8 Gen 1-processor heeft. OnePlus stopt daarnaast 8/12GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte in de 10T.

Het scherm van de smartphone is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2412 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 120Hz, maar het is mogelijk om terug te schakelen naar 60Hz – wat stroom bespaart. Bovenaan, in het midden van het scherm, zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera.

Over de camera’s gesproken: hier zien we duidelijke verschillen met de OnePlus 10 Pro. De 10T heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met dezelfde sensor als de Nord 2T, een betaalbare telefoon van 399 euro. De camera voldoet prima, maar is niet zo indrukwekkend of veelzijdig als de hoofdcamera van de 10 Pro. Wel fijn is de optische beeldstabilisatie, die helpt als je foto’s maakt in het donker of graag video’s schiet.

Hetzelfde geldt voor de groothoeklens van 8 megapixel en macrocamera van 2 megapixel. Vooral aan de macrocamera heb je waarschijnlijk weinig: daar is de resolutie simpelweg te laag voor. Een telelens, die wel op de OnePlus 10 zit, ontbreekt bij de 10T. Met deze camera kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Razendsnel opladen met 150 Watt-techniek

Bij de oplaadsnelheid heeft OnePlus het nodige verbeterd. De 10T kan opladen met maar liefst 150 Watt, wat aanzienlijk sneller is dan de 10 Pro – die een 80 Watt-oplader heeft. Met de meegeleverde stekker kun je de 4800 mAh-batterij van de 10T in 19 minuten helemaal bijvullen. Volgens OnePlus is tien minuten opladen genoeg om de dag door te komen, maar draadloos opladen is niet mogelijk.

De OnePlus 10T draait uit de doos op Android 12 met de OxygenOS-software. Hoewel Android 13 binnenkort verschijnt, laat deze update nog eventjes op zich wachten. OnePlus gaat eerst de 10 Pro bijwerken en daarna volgt de 10T. Wanneer de smartphone precies wordt geüpdatet, is niet helemaal duidelijk. OnePlus heeft het over ‘later dit jaar’.

OnePlus belooft drie versie-updates uit te brengen voor de 10T. Oftewel: het toestel krijgt sowieso upgrades naar Android 13, 14 en 15. Beveiligingspatches verschijnen regelmatig en vier jaar lang, zodat de telefoon beschermd is tegen lekken en andere kwetsbaarheden in Android.

OnePlus 10T release en prijzen

Lijkt het nieuwe OnePlus-toestel je wel wat? De OnePlus 10T is vanaf 25 augustus verkrijgbaar en kost 699 euro. Daarvoor krijg je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Wil je meer werk- en opslaggeheugen, dan moet je dieper in de buidel tasten: 799 euro. Dan krijg je 16GB aan werkgeheugen en 256GB interne opslag. Hieronder zetten we alle prijzen voor je op een rijtje. Pre-orderen kan vanaf vandaag (3 augustus) en je kan kiezen uit een groene of zwarte versie.

OnePlus 10T (groen/zwart) – 8GB / 128GB – 699 euro

OnePlus 10T (groen/zwart) – 16GB / 256GB – 799 euro

Video: 9 weetjes over de gloednieuwe OnePlus 10T