Video: OnePlus 10T breekt net zo hard doormidden als zijn voorganger

De nieuwste smartphone van OnePlus is flink beproefd tijdens een stresstest. Vlammen, krassen en buigen komt aan bod en de 10T komt er niet zonder kleerscheuren van af.

Spectaculaire OnePlus 10T-stresstest

Tijdens de bekende stresstest van JerryRigEverything worden smartphones volledig op de proef gesteld. Zo test de YouTuber hoe krasbestendig het scherm is en of deze tegen een vlammetje kan. Aan het einde van de test wordt ook de stevigheid van een toestel getest. En daar was de OnePlus 10T niet tegen opgewassen.

Snel nadat de YouTuber de telefoon met twee handen vastpakt en kracht begint te zetten, barst de behuizing bij het camera-eiland. Wanneer de YouTuber nog meer kracht zet, buigt hij het toestel gemakkelijk doormidden – waardoor nu ook de binnenkant zichtbaar is.

De materialen van de OnePlus 10T zijn niet per se het probleem. Het lijkt namelijk een structureel probleem te zijn in het ontwerp. Eerder testte de YouTuber al de OnePlus 10 Pro. Dat is de voorganger van de 10T en die smartphone boog tijdens dezelfde buigtest als een rietje door. OnePlus heeft het probleem dus niet weten op te lossen sinds de release van de 10 Pro.

Tijdens de vlamtest reageert de OnePlus 10T hetzelfde als veel high-end toestellen. Namelijk: een flinke vlek op het amoled-scherm die daarna al snel weer wegtrekt. Het scherm en de camera’s kunnen net als de meeste telefoons tegen het krassen met een stanleymes. Op de buigtest na, heeft de 10T deze ‘marteling’ dus wel doorstaan.

Meer over de OnePlus 10T

De T-telefoons van OnePlus komen vaak met een aantal handige verbeteringen ten opzichte van het eerste model dat de fabrikant uitbrengt. Dat was dit jaar de OnePlus 10 Pro. De nieuwe OnePlus 10T komt met de snelste processor, laadt bijna dubbel zo snel op en heeft een 120Hz scherm. Bekijk zeker onze video met negen weetjes over de OnePlus 10T. Check ook de uitgebreide, geschreven review.

