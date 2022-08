OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: dit zijn de 4 belangrijkste verschillen

De OnePlus 10T is aangekondigd! Misschien vraag je je af wat de verschillen zijn met het vorige toptoestel van OnePlus, de 10 Pro. Daarom zetten we de vier belangrijkste in dit artikel op een rijtje.

OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro: een vergelijking

De OnePlus 10T is aangekondigd en daarom kunnen we ‘m eindelijk vergelijken met zijn ‘voorganger’, de OnePlus 10 Pro. We hebben stiekem best naar de onthulling van de 10T uitgekeken, want het toestel heeft goede specificaties en is betaalbaarder dan de 10 Pro én veel andere high-end smartphones.

Hieronder bespreken we de vier belangrijkste verschillen tussen de OnePlus 10T en 10 Pro, zodat je weet waar je op moet letten als je de toestellen overweegt te kopen.

1. Snellere processor, minder goed scherm

Laten we beginnen bij de interne hardware. De OnePlus 10T is de snelste smartphone van het bedrijf tot nu toe, want hij beschikt over de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Dit is de snelste chip van dit moment en hij is nog iets rapper dan de ‘normale’ Snapdragon 8 Gen 1 in de OnePlus 10 Pro.

Of je het verschil in de praktijk gaat merken betwijfelen we, maar het staat vast dat de 10T een hele snelle smartphone is. Het toestel heeft overigens 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook verschijnt een versie met maar liefst 16GB RAM – iets wat we niet vaak zien in Android-land – en 256GB opslag.

Om de prijs te drukken, heeft OnePlus de 10T voorzien van een iets minder indrukwekkend scherm dan de 10 Pro. In plaats van een haarscherp QHD-scherm heeft de telefoon een ‘normaal’ full-hd-scherm. De grootte is wel hetzelfde gebleven (6,7 inch) en de ververssnelheid ligt opnieuw op 120Hz. Daardoor zien beelden en animaties er heel vloeiend uit.

2. Opladen gaat nog sneller

De OnePlus 10 Pro viel op door zijn goede accuduur en rappe oplaadsnelheid, maar bij de nieuwe 10T gaat dit nog sneller. De telefoon heeft een nieuwe 150 Watt-snellaadtechniek, waarmee ‘ie in 19 minuten volledig kan opladen. Bij de OnePlus 10 Pro zit een 80 Watt-stekker.

De 10 Pro heeft iets meer dan een halfuur nodig om van 0 naar 100 procent te gaan, dus de 10T heeft op dit gebied een streepje voor. Daarnaast hoef je de nieuwe smartphone maar tien minuten aan het stroom te leggen om genoeg accusap te hebben voor de hele dag. Bij de 10 Pro duurt het simpelweg iets langer.

Maar, de accu van de OnePlus 10 Pro is wel een stukje groter (5000 vs 4800 mAh) én het toestel kan ook draadloos laden. Deze feature ontbreekt bij de 10T volledig, hoogstwaarschijnlijk omdat OnePlus de prijs lager wilde houden.

3. Camera’s verschillen behoorlijk

Ben je een fanatieke smartphonefotograaf? Dan moet je bij de OnePlus 10 Pro van eerder dit jaar zijn. Dit toestel heeft simpelweg betere camera’s en is veelzijdiger. Op de achterkant zit een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en zoomlens van 8 megapixel.

De OnePlus 10T heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, maar dit is dezelfde sensor als bij de goedkopere Nord 2T. Daarnaast heeft de resolutie een veel lagere resolutie (8 megapixel), waardoor je minder detail vastlegt. Tot slot beschikt de 10T over een 2 megapixel-macrocamera, en daar heb je waarschijnlijk heel weinig aan.

Een zoomcamera ontbreekt bij de nieuwste telefoon en dus kun je alleen digitaal inzoomen. Daardoor zie je eerder kwaliteitsverlies optreden. De selfiecamera verschilt overigens ook: de OnePlus 10 Pro heeft er eentje van 32 megapixel, en de 10T maakt zelfportretten in 16 megapixel.

4. De prijzen

De OnePlus 10T is een goedkoper vlaggenschip dan de 10 Pro. Het toestel heeft een adviesprijs van 699 euro voor de 8/128GB-versie. Kies je voor de variant met 16/256GB, dan ben je 799 euro kwijt. De 10T verschijnt in twee kleurtjes: Jade Green en Moonstone Black.

Bij de OnePlus 10 Pro heeft het instapmodel, ook met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag, een adviesprijs van 899 euro. De versie met 12/256GB, waarbij je dus ook minder werkgeheugen hebt, kost zelfs 999 euro. De 10 Pro is ook in het zwart en groen beschikbaar, maar heeft een matte afwerking.

De OnePlus 10T is vanaf 25 augustus in Nederland verkrijgbaar. Pre-orderen kan al vanaf vandaag (3 augustus). De telefoon is te koop bij OnePlus zelf en verschillende Nederlandse webwinkels.

