OnePlus 11 te zien op officiële afbeeldingen: bekijk de beelden

Er is nog maar weinig wat we niet weten over de OnePlus 11. Nu doet ook OnePlus zelf een duit in het zakje door officiële afbeeldingen te delen. Bekijk ze hier!

Officiële OnePlus 11-afbeeldingen

Eén van de eerste nieuwe smartphones van 2023 wordt de OnePlus 11. Het nieuwe vlaggenschip is de afgelopen weken al veelvuldig gelekt en OnePlus heeft inmiddels een datum aangekondigd voor de officiële onthulling. Nu komt het bedrijf met scherpe afbeeldingen, die de nieuwe smartphone in vol ornaat laten zien.

De OnePlus 11 verschijnt in twee kleuren (groen en zwart) en heeft een ander design dan zijn voorgangers, de OnePlus 10 Pro en 10T. Met name de achterkant is anders; we zien een groot, rond camera-eiland dat meer in het oog springt. De groene versie van de OnePlus 11 heeft een glimmende afwerking, terwijl de zwarte variant juist mat is.



De officiële plaatjes van OnePlus laten overigens alleen de achterkant zien. De voorkant houdt de fabrikant nog even geheim, al weten we stiekem al dat de OnePlus 11 een scherm van 6,7 inch heeft. De selfiecamera zit in een gat linksboven en de randen rondom het display zijn verder dun. Bij de OnePlus 10T zat de frontcamera overigens nog in het midden.

Meer over de OnePlus 11

De OnePlus 11 wordt op 7 februari aangekondigd in Europa, maar in China verschijnt het nieuwe toestel een maandje eerder. De fabrikant heeft namelijk bekendgemaakt dat op 4 januari een evenement plaatsvindt, waar de telefoon uit de doeken wordt gedaan. Een maand later krijgen we pas te horen wanneer de OnePlus 11 in Nederland verschijnt.

Bijna alle specificaties van de smartphone zijn gelekt. Zo weten we dat de OnePlus 11 beschikt over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, met minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De telefoon draait uit de doos op Android 13 en heeft zoals gezegd een 6,7 inch-scherm. De QHD-schermresolutie zorgt voor scherpe beelden en de ververssnelheid ligt op 120Hz.

Bij de camera’s voert OnePlus een aantal veranderingen door. Zo heeft de hoofdcamera en resolutie van 50 megapixel (in plaats van 48MP bij de OnePlus 10 Pro) en is er een nieuwe zoomcamera. Die heeft een hogere resolutie van 32 megapixel, maar kan wel minder ver optisch inzoomen. De telelens zou tot 2x zoom gaan, terwijl dit bij de 10 Pro tot 3,3x zoom is.

