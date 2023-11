OnePlus 11 krijgt nu Android 14-update: dit is er nieuw

Goed nieuws voor gebruikers van de OnePlus 11. Voor de smartphone rolt nu de Android 14-update uit, die allerlei nieuwe functies toevoegt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Android 14-update rolt nu uit naar de OnePlus 11, zo is te lezen op het officiële forum van de fabrikant. De software-upgrade verschijnt eerst in India en komt later naar Europa. Het duurt hierdoor nog even voordat jij de update op je OnePlus 11 kan installeren. De OnePlus 11 is de eerste smartphone van de fabrikant die Android 14 krijgt.

De update brengt OxygenOS 14 naar het toestel. Dit is de nieuwste versie van de OnePlus-schil, die is gebaseerd op Android 14. OxygenOS lijkt sterk op ColorOS, dat op Oppo-smartphones te vinden is. OnePlus-telefoons stonden altijd bekend om de schone Android-ervaring, maar dat is tegenwoordig helaas anders.

OnePlus is relatief snel met de Android 14-update. De nieuwe versie werd vorige maand door Google uitgebracht en is inmiddels beschikbaar voor enkele Samsung- en Sony-smartphones. De Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra draaien bijvoorbeeld op de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Heb je een andere OnePlus-telefoon? Dan moet je nog even wachten op Android 14. Het bedrijf rolt de komende maanden updates uit naar meer smartphones, zoals de OnePlus 10T en Nord 3. Check ook ons artikel waarin we alle OnePlus-smartphones die Android 14 krijgen op een rijtje zetten.

→ Heb je een smartphone van een ander merk? Bekijk het Android 14 update-overzicht!

Nieuw in Android 14 (OxygenOS 14)

OxygenOS 14 brengt de nodige verbeteringen met zich mee. Zo zorgt de update ervoor dat apps sneller opstarten en animaties vloeiender ogen. Daarnaast wordt het zogeheten Aquamorphic Design uitgebreid. Dit is het ontwerp dat met de vorige OxygenOS-update is geïntroduceerd.

Daarnaast zijn de belangrijkste vernieuwingen van Android 14 aanwezig. Je krijgt meer opties om het uiterlijk van het besturingssysteem aan te passen, en kan makkelijk de snelkoppelingen op het vergrendelscherm instellen. Verder heb je meer controle over tot welke foto’s je apps toegang hebben. Niet iedere app heeft immers je hele fotobibliotheek nodig.

→ Meer weten? Lees de uitgebreide Android 14 review

Het laatste nieuws over OnePlus: