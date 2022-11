‘OnePlus 11 krijgt luxe behuizing van keramiek en snel opslaggeheugen’

Eind dit jaar of begin 2023 brengt OnePlus zijn nieuwe vlaggenschip uit. Deze OnePlus 11 krijgt volgens geruchten een luxe behuizing van keramiek. Ook zou het toestel over razendsnel opslaggeheugen beschikken.

‘Luxe behuizing voor OnePlus 11’

De nieuwe high-end smartphone van OnePlus belooft een pareltje te worden. Veel technische specificaties van deze OnePlus 11 lekten eerder al uit en nu lezen we ook geruchten over de behuizing. Volgens lekker Digital Chat Station is die namelijk van luxe keramiek gemaakt. Dit kostbare materiaal krast minder snel dan glas en zorgt er ook voor dat de telefoon zijn warmte beter kwijt kan. Je kunt dus bijvoorbeeld lang gamen zonder dat het toestel heet aanvoelt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat OnePlus keramiek gebruikt. Het zit ook in de OnePlus 10 Pro Extreme Edition, die echter alleen in China te koop is.

Renders van de OnePlus 11

Het basismodel van de OnePlus 11 zou naast een fraaie behuizing ook maar liefst 16GB RAM krijgen. Het opslaggeheugen is bovendien van het type UFS 4.0. Dat is de nieuwste generatie, die sneller gegevens kan lezen en schrijven. Daardoor moet het toestel nog soepeler werken dan zijn voorgangers.

OnePlus is overigens niet het meest consistente bedrijf ter wereld. Vorig jaar bracht men geen normale OnePlus 10 uit, maar wel een OnePlus 10 Pro en later een goedkopere OnePlus 10T. Dit keer gooit de smartphonemaker het dus weer over een heel andere boeg. De ‘normale’ OnePlus 11 is de directe opvolger van de OnePlus 10 Pro. Of er later een nóg luxere Pro-versie verschijnt, is onduidelijk.

Dit weten we verder over de OnePlus 11

De OnePlus 11 wordt één van de eerste smartphones die op een Snapdragon 8 Gen 2-chip draait. Volgens producent Qualcomm is deze chip 10 procent sneller en 30 procent efficiënter dan de Snapdragon 8 Gen 1. Op grafisch gebied is de chip zelfs 25 procent rapper en 40 procent zuiniger.

OnePlus kiest verder voor een 6,7 inch-amoled-scherm met een verversingsnelheid van 120Hz, waardoor animaties extra soepel ogen. De accu laadt op met maximaal 100 Watt en er zijn vier camera’s aanwezig. Vermoedelijk gaat het op de achterkant om een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-telecamera om mee te in zoomen. Selfies schiet je een resolutie van 16 megapixel.

