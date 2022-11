‘Deze drie camera’s krijgt de verwachte OnePlus 11’

De OnePlus 11 komt eraan en de geruchten gaan snel rond. Er is nu informatie gelekt over de camera’s van de OnePlus-telefoon. De resolutie is hoger, maar er mist misschien een belangrijke functie.

‘OnePlus 11 camera-specificaties gelekt’

De laatste weken gaat het steeds vaker over de OnePlus 11. Zo verschenen geruchten over de nieuwste processor, het vernieuwde design en de rest van de specificaties. Nu duikt er informatie op over de verschillende camera’s die we achterop de smartphone mogen verwachten.

Volgens de bekende lekker Digital Chat Station gaat het om een drietal camera’s op de OnePlus 11, net als bij zijn recente voorgangers. We zien een 50 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens met een resolutie van 48 megapixel en de telelens krijgt een resolutie van 32 megapixel. Vooral die laatste is een flinke stap vooruit. Op de vorige OnePlus 10 Pro schiet de zoomcamera foto’s van ‘maar’ 8 megapixel.

Verder valt Digital Chat Station nog één ding op. De verwachte cameraspecificaties van de OnePlus 11 komen precies overeen met die van de onaangekondigde Oppo Find N2: de vouwtelefoon van Oppo. Alleen de optische beeldstabilisatie wijkt af. Bij de Find N2 wordt deze wél verwacht, maar of we het ook op de OnePlus 11 zullen zien, kan de lekker niet bevestigen. Beeldstabilisatie zorgt dat video’s en foto’s minder snel bewogen zijn.

Dit kun je van de OnePlus 11 verwachten

De elfde generatie smartphone van OnePlus komt later dit jaar of begin 2023 uit op de Chinese markt. Kort daarna verschijnt ‘ie mogelijk ook in Nederland. Naast de eerdergenoemde camera’s zijn er al een aantal verwachten van het aankomende toestel.

De smartphone krijgt een 6,7 inch amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz, wat animaties helder en soepel zal afbeelden. Daarnaast laadt ‘ie sneller op met maximaal 100 Watt. De OnePlus 10T blijft het snelst met 150 Watt, maar de 11 overtreft wel de OnePlus 10 Pro, die met maximaal 80 Watt kan laden.

Onder de motorkap verwachten we de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2. Een chip die momenteel nog niet in smartphones te vinden is, maar die één van de snelste processors op de markt wordt. Er zit tot wel 16GB aan werkgeheugen aan boord en de opslagruimte is maximaal 265GB. Check ons samenvattende artikel voor een volledig overzicht met de verwachtingen van de OnePlus 11.

