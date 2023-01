Zien: dit zijn de eerste foto’s gemaakt met de OnePlus 11

De OnePlus 11 is het 2023-vlaggenschip van de fabrikant en de camera’s spelen weer een grote rol. De eerste foto’s zijn nu verschenen en zo weten we precies wat we van de camera’s kunnen verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De eerste foto’s van de OnePlus 11-camera

OnePlus heeft zijn nieuwste vlaggenschip gepresenteerd: de OnePlus 11. De smartphone is uitgerust met de snelste processor van het moment en laadt vlot op. Daarnaast beschikt ‘ie over een (op papier) indrukwekkende set camera’s. Zo is er een enkele selfiecamera die kiekjes maakt van 16 megapixel en op de achterkant zien we nog eens drie lenzen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, autofocus en optische beeldstabilisatie.

Helaas gaat het niet om een 1 inch-sensor, die we in verschillende andere toestellen wél zien. Ook een groothoeklens van 48 megapixel is aanwezig. Daarmee leg je meer vast op de gevoelige plaat, bijvoorbeeld architectuur, landschappen of groepen personen. Tot slot is er de telelens, waarmee je optisch inzoomt. Opvallend detail is dat die minder ver kan zoomen dan de OnePlus 10 Pro.

De OnePlus 11 is vooralsnog alleen verkrijgbaar in China en wordt begin februari ook wereldwijd gelanceerd. Inmiddels verschijnen online allerlei foto’s gemaakt met de telefoon. Zo weten we precies wat de 11 in huis heeft op cameragebied.



De cameramodules van OnePlus worden sinds een tijdje ontwikkeld in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad. Dat levert vooral unieke kleuren op, maar is ook voor de prestaties in verschillende lichtomstandigheden voordelig.

Goede prestaties bij weinig licht

We zien dat de OnePlus 11 een breed dynamisch bereik weet vast te leggen. Dit wil zeggen dat zowel de lichte als donkere delen in een foto goed belicht zijn, omdat er meerdere foto’s worden samengevoegd. Deze techniek heet HDR en ziet er op de deze foto’s niet te gemaakt, maar juist natuurlijk uit.



In situaties met voldoende licht zien we ook enkele portretfoto’s met bokeh-effect. Hierbij ziet het onderwerp op de voorgrond er scherp uit, terwijl de achtergrond vervaagd is. Veel van de foto’s zijn ook in de avonduren gemaakt, zodat we een beeld krijgen wat de OnePlus 11 kan bij minder licht. Kleuren worden daarbij goed vastgelegd, evenals details.

Meer over de OnePlus 11

De OnePlus 11 is één van de eerste vlaggenschepen van 2023. Op 7 februari krijgen we te horen wanneer het vlaggenschip in Nederland verschijnt en wat de prijs wordt.

De smartphone is voorzien van de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-chip, 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh, die binnen 10 minuten voor de helft vol zit. Dat heeft ‘ie te danken aan de maximale laadsnelheid van 100 Watt. Draadloos opladen is echter niet van de partij.

Het toestel draait op Android 13 en komt hier uit met de OxygenOS-schil. Daarbij lijkt het erop dat de OnePlus 11 vier grote Android-updates krijgt en vijf jaar beveiligingspatches. De smartphone komt uit in het groen en zwart, maar een prijs is nog onbekend. Zijn directe voorganger, de OnePlus 10 Pro, kostte bij de release 899 euro.

Wij vinden de foto’s er veelbelovend uitzien en kunnen niet wachten om de smartphone te testen. Wat vind jij van de OnePlus 11-camera? Laat het weten in de reacties. Hieronder vind je onze laatste OnePlus-artikelen.