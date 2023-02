Dit is de OnePlus 11 Concept: smartphone met speciaal koelsysteem

OnePlus heeft een nieuwe smartphone gepresenteerd in de vorm van de OnePlus 11 Concept. Het toestel beschikt over een aantal vernuftige functies.

OnePlus 11 Concept getoond tijdens MWC

OnePlus kondigde onlangs zijn nieuwste vlaggenschip aan – de OnePlus 11 – en komt met een zogeheten concepttelefoon. Het apparaat heet de OnePlus 11 Concept en valt op door de achterkant die licht geeft. Daarmee doet de smartphone een beetje denken aan de Nothing Phone (1), die led-lampjes op de achterzijde heeft.

De ‘golvende achterkant’ heeft blauwe lijnen die zigzaggen over de behuizing. Rondom de camera’s zit ook een blauwe lijn. De OnePlus 11 Concept lijkt verder op de ‘normale’ OnePlus 11, met een groot rond camera-eiland dat uit de zijkant van de behuizing lijkt te komen. Over het opvallende design zegt OnePlus zelf het volgende:

“De afbeeldingen tonen enkele technische hoogstandjes die aanwezig zijn op de OnePlus 11 Concept, bijvoorbeeld de ijzige blauwe leidingen over de gehele achterkant. Het is bijna alsof de OnePlus 11 Concept zijn eigen bloedvaten heeft. Die leidingen zijn ondergebracht in een gedurfd en futuristisch glasontwerp dat volgens OnePlus is geïnspireerd “op de kalme stilte en enorme kracht van een gletsjermeer.”

Active CryoFlux

De belangrijkste vernieuwing van de OnePlus 11 Concept is het koelsysteem. De fabrikant noemt de feature ‘Active CryoFlux’, een actief koelsysteem dat ervoor moet zorgen dat de telefoon nooit te warm wordt. Tijdens het spelen van games zou de temperatuur van de Concept-telefoon met 2,1 graden omlaag gaan. Bij het opladen is dit 1,6 graden, wat er weer voor moet zorgen dat de smartphone ongeveer een minuut minder lang nodig heeft om op te laden.

Verder valt aan de OnePlus 11 Concept op dat de schermranden veel meer gebogen zijn dan bij de normale OnePlus 11, waardoor de bezel ook smaller is. De achterkant is transparant, waardoor je vloeistof (die voor de koeling zorgt) door de blauwe ‘leidingen’ ziet lopen. Rondom het camera-eiland is dit ook duidelijk zichtbaar.

OnePlus Pad in april

Tijdens de prebriefing waar Android Planet bij aanwezig was, werd ook de OnePlus Pad getoond. Dit is de eerste tablet van het bedrijf. Helaas maakte OnePlus niet bekend wat de Pad gaat kosten en wanneer ‘ie in de winkels ligt. Wel weten we nu dat de pre-orders in april van start gaan. De prijs wordt bekendgemaakt naarmate de release dichterbij komt.

De OnePlus Pad is een snelle tablet met een 11,6 inch-scherm, die 144 keer per seconde ververst. Het display heeft dunne randen en een resolutie van 2000 bij 2800 pixels. Het apparaat heeft een stevige behuizing van aluminium van glas, met aan de achterkant een grote camera.

Kijken we naar de interne hardware, dan zien we een MediaTek Dimensity 9000-processor. Dit is een krachtige chip, die verder wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De batterij is met 9510 mAh behoorlijk groot en kan snel opladen. Met de 67 Watt-snellader zit de OnePlus Pad in een minuut of 80 weer helemaal vol.

