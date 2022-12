Overzicht: dit weten we nu al over de OnePlus 11

Begin volgend jaar verschijnt de OnePlus 11. We moeten dus nog eventjes op het nieuwe vlaggenschip wachten, maar stiekem is er al een boel bekend. Tijd voor een overzicht.

OnePlus 11: wat we nu al weten

De OnePlus 11 komt eraan! Het nieuwe vlaggenschip wordt op 7 februari officieel aangekondigd, zo werd deze week duidelijk. Het toestel volgt de OnePlus 10 Pro en 10T en komt ongetwijfeld ook naar de Benelux. Omdat er steeds meer over de telefoon lekt, zetten we in dit artikel de belangrijkste geruchten op een rijtje.

1. Nieuw design

Laten we beginnen bij het design. De fabrikant zou bij de OnePlus 11 kiezen voor een nieuw design, waarbij vooral de achterkant in het oog springt. Het grote camera-eiland is, zoals je op de gelekte afbeelding hieronder ziet, rond. Bij de OnePlus 10 Pro was het camera-eiland meer een vierkant.

In het camera-eiland zitten drie lenzen, maar daar komen we later op terug. Ook zien we een Hasselblad-logo, wat erop duidt dat OnePlus weer met dit cameramerk samenwerkt voor mooiere foto’s. Verder verschijnt de OnePlus 11 waarschijnlijk in twee kleuren: zwart en groen.

Belangrijk om te weten is dat de kenmerkende alert slider weer terugkeert. Dit fysieke knopje, waarmee je gemakkelijk en snel tussen geluidsprofielen schakelt, werd weggelaten op de OnePlus 10T. Bij de nieuwste smartphone kiest OnePlus er gelukkig weer voor om de feature toe te voegen.

2. Krachtigste hardware

Het is vrijwel zeker dat de OnePlus 11 over de snelste hardware van dit moment beschikt. Zo weten we dat het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 2-processor, de nieuwste chip van fabrikant Qualcomm. De ‘SD 8 Gen 2’ is erg krachtig en weer iets zuiniger dan zijn voorganger.

Daarnaast lijkt het erop dat de OnePlus 11 een 6,7 inch-scherm heeft, net als de OnePlus 10 Pro. Het oled-display heeft een hoge QHD-resolutie, waardoor beelden haarscherp zijn. De ververssnelheid ligt naar verwachting op 120Hz en dat zorgt er weer voor dat animaties extra vloeiend zijn.

Ook over de accu is genoeg bekend. De batterij zou 5000 mAh groot zijn, wat meer dan genoeg moet zijn om het einde van de dag te halen. Snelladen is natuurlijk mogelijk en zou met maximaal 100 Watt gaan.

Hiermee zou de OnePlus 11 qua oplaadsnelheid tussen de OnePlus 10 Pro (80 Watt) en OnePlus 10T (150 Watt) in zitten. In de praktijk heeft de OnePlus 11 waarschijnlijk een minuut of 30 nodig om volledig op te laden. Draadloos opladen is naar verwachting ook aanwezig.

3. Camera’s: kleine aanpassingen

Als we de geruchten mogen geloven, heeft de OnePlus 11 drie camera’s op de achterkant. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-telelens. Laatstgenoemde gebruik je om optisch in te zoomen, oftewel: inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Opvallend is dat de optische zoom maar tot 2x zou gaan, terwijl dit bij de OnePlus 10 Pro tot 3,3x is. Dat betekent dat je minder verder kan inzoomen en de telelens dus op papier beperkter is. Het kan echter ook zijn dat OnePlus door middel van software voor betere ingezoomde plaatjes zorgt. Google doet dit bijvoorbeeld ook met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

4. Android 13 en OnePlus’ eigen software

We gaan ervan uit dat de OnePlus 11 uit de doos op Android 13 draait. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, die een paar maanden geleden werd uitgebracht. Over Android ligt de bekende OxygenOS-schil van OnePlus, die tegenwoordig helaas wat minder fijn is dan voorheen.

Op updategebied voert OnePlus waarschijnlijk een fijne verbetering door. Het bedrijf kondigde onlangs aan dat verschillende smartphones die in 2023 verschijnen, langer worden ondersteund. De OnePlus 11 hoort hier hoogstwaarschijnlijk ook bij. De smartphone zou dan vier grote Android-upgrades krijgen (tot en met Android 17) en vijf jaar lang beveiligingspatches. Netjes!

5. Aankondiging en release

Zoals gezegd wordt de OnePlus 11 op 7 februari 2023 aangekondigd. Op die dag vindt het zogeheten ‘Cloud 11’-evenement plaats, waar alles over de gloednieuwe smartphone wordt verteld. Het is onduidelijk of OnePlus dan ook de releasedatum in Nederland en België onthult, maar daar gaan we wel vanuit.

Over de prijs van de OnePlus 11 is nog niets bekend. Mogelijk houdt het bedrijf vast aan dezelfde adviesprijzen als bij de OnePlus 10 Pro. Dit toestel verscheen begin dit jaar voor 899 euro. De nieuwere OnePlus 10T, die sinds augustus te koop is, heeft echter een lagere adviesprijs van 699 euro.

Wil je niks over de OnePlus 11 missen? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app en abonneer je natuurlijk op onze nieuwsbrief.

