‘OnePlus 11 verschijnt in twee kleuren: dit zijn ze’

Er verschijnen steeds meer geruchten over de OnePlus 11, die mogelijk binnenkort wordt aangekondigd. Nu weten we in welke kleuren de nieuwe smartphone moet verschijnen.

‘OnePlus 11-kleuren gelekt’

De OnePlus 11 wordt in twee kleuren uitgebracht, zo meldt de bekende smartphonelekker Max Jambor op Twitter. De insider deelt regelmatig informatie over onaangekondigde OnePlus-telefoons en heeft het niet vaak mis. Als de OnePlus 11 straks te koop is, kunnen consumenten kiezen uit een matzwarte versie en eentje met een glimmende, groene afwerking.

Dit komt overeen met de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T, die bij de release ook in het zwart en groen beschikbaar waren. Bij de 10T is de zwarte versie ook mat en de groene variant glimmend, terwijl bij de 10 Pro beide kleuren mat zijn afgewerkt. Of er later nog meer kleurvarianten van de OnePlus 11 komen, is onbekend.

De OnePlus 10 Pro

Ook weten we nog niet wanneer de nieuwe OnePlus-smartphone wordt aangekondigd. Volgens sommige geruchten gebeurt dat nog dit jaar, maar het is aannemelijker dat OnePlus het nieuwe vlaggenschip begin 2023 onthult. De OnePlus 10 Pro verscheen dit jaar in januari en zijn voorganger – de OnePlus 9 (Pro) – kwam in maart 2021 uit.

Meer over de OnePlus 11

De nieuwe high-end smartphone van OnePlus duikt al een tijdje op in geruchten. Zo weten we dat het toestel een Snapdragon 8 Gen 2-processor krijgt, die fabrikant Qualcomm onlangs heeft onthuld. Deze chip is weer krachtiger en zuiniger dan de Snapdragon 8 Gen 1 en gaan we in veel meer dure Android-telefoons zien.

Daarnaast zou de OnePlus 11 een 6,7 inch-amoled-scherm hebben met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. In het scherm zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera en onder het display vinden we een vingerafdrukscanner, net als bij veel andere OnePlus-toestellen.

Verder hebben geruchten het over een 5000 mAh-accu die met maximaal 100 Watt kan snelladen. Dat is erg snel, maar niet zo vlot als de OnePlus 10T. Deze smartphone heeft een 125 Watt-snellaaddfunctie en gaat hierdoor in zo’n twintig minuten van 0 naar 100 procent. Bij de OnePlus 11 gaat het opladen waarschijnlijk iets trager.

Het is onbekend wat de OnePlus 11 gaat kosten. We denken echter dat de adviesprijs vergelijkbaar is met die van de OnePlus 10 Pro. Dit toestel kost 899 euro voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. De nieuwere 10T werd daarentegen uitgebracht voor 699 euro, al betaal je nu zo’n 150 euro minder voor de telefoon.

