OnePlus 11 livestream: volg hier de onthulling

Het is bijna tijd voor de Europese lancering van de OnePlus 11! Wil je de presentatie volgen? Check dan deze livestream.

UPDATE: De OnePlus 11 komt binnenkort naar Nederland! Check de artikelen hieronder voor alle informatie, inclusief onze uitgebreide review.

→ OnePlus 11 naar Nederland voor 829 euro: dit moet je weten

→ OnePlus 11 review: goedkoper vlaggenschip maakt weinig fouten

→ Dit is de OnePlus Pad: de eerste tablet van OnePlus

Hier kijk je de OnePlus 11 livestream

Om 15.00 uur Nederlandse tijd vindt het zogeheten Cloud 11-evenement van OnePlus plaats. Zoals de naam al een beetje verklapt, staat de OnePlus 11 tijdens het event centraal. De smartphone is vorige maand aangekondigd in China, maar komt nu ook naar Europa.

De specificaties zijn al bekend, maar we weten nog niet wanneer de OnePlus 11 in Nederland verschijnt en wat de telefoon gaat kosten. Dat krijgen we tijdens het evenement te horen, dus het is de moeite waard om te kijken. OnePlus kondigt daarnaast zijn nieuwste draadloze oordopjes aan, de Buds Pro 2.

Via de YouTube-stream hierboven kun je de presentatie op vrijwel alle apparaten kijken. We verwachten dat de keynote ongeveer een uur duurt, al weten we niet precies hoeveel tijd OnePlus uittrekt voor de aankondigingen. Handig: je kan een YouTube-herinnering instellen, zodat je een melding krijgt als het event bijna van start gaat.

Dit is de OnePlus 11

Omdat de OnePlus 11 al eerder in China is onthuld, weten we precies wat de smartphone te bieden heeft. Het toestel heeft een nieuw design met een opvallend groot camera-eiland achterop. Het eiland is rond is biedt plaats aan drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-telelens met 2x optische zoom.

De OnePlus 11

Het scherm van de OnePlus 11 is 6,7 inch groot en heeft een QHD-resolutie van 3216 bij 1440 pixels. De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor vloeiende beelden, maar wordt automatisch aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt. Op deze manier verbruikt het display minder stroom en dat is weer gunstig voor de accuduur.

Over de batterij gesproken: die heeft een capaciteit van 5000 mAh en is daarmee iets groter dan die van de OnePlus 10T (4800 mAh). Snelladen gaat met maximaal 100 Watt, wat in de praktijk betekent dat de telefoon 25 minuten nodig heeft om van 0 naar 100 procent te gaan. Draadloos opladen ontbreekt, terwijl de OnePlus 10 Pro van vorig jaar dit wel kan.

Op Android Planet lees je later vandaag natuurlijk alles over de gloednieuwe OnePlus 11. Houd de website dus in de gaten voor onze artikelen. Wil je niets missen? Download dan ook de Android Planet-app of check onze Facebook– en Instagram-pagina voor de laatste nieuwtjes.

