OnePlus 11 naar Nederland voor 829 euro: dit moet je weten

De OnePlus 11 wordt binnenkort in Nederland uitgebracht. Het nieuwste vlaggenschip verschijnt later deze maand en volgt de OnePlus 10 Pro op. Hier lees je alles wat je moet weten.

OnePlus 11 release in Nederland

De OnePlus 11 is al gepresenteerd in China en komt nu ook naar Nederland. De opvolger van de OnePlus 10 Pro is vanaf vandaag te koop en heeft een adviesprijs van 829 euro. Daarmee is de OnePlus 11 goedkoper dan zijn voorganger. Dit is overigens wel de prijs van het instapmodel, die 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte heeft.

Daarnaast verschijnt een versie met meer werkgeheugen (16GB) en opslag (256GB), waar je 899 euro voor betaalt. De OnePlus 11 is verkrijgbaar in het zwart en groen en vanaf vandaag te bestellen. Dat kan op de officiële OnePlus-website, maar de smartphone is ook bij verschillende Nederlandse webwinkels te vinden. De release vindt plaats op 16 februari.

Dit is de OnePlus 11

De OnePlus 11 is één van de eerste high-end smartphones van 2023 en komt kort na de Samsung Galaxy S23, die vorige week is gepresenteerd. Het nieuwe OnePlus-toestel beschikt over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, de snelste mobiele chip van dit moment. Dat moet ervoor zorgen dat de telefoon razendsnel en iets energiezuiniger is.

De nieuwe smartphone ziet er weer iets anders uit dan de OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T. Dat zie je vooral als je naar de achterkant kijkt; het camera-eiland is nu behoorlijk groot en rond. In de cirkel vind je drie camera’s en het Hasselblad-logo. OnePlus werkt opnieuw met dit bedrijf samen voor betere cameraprestaties.

Goed om te weten is dat OnePlus 11 weer een alert slider heeft. Deze kenmerkende feature werd bij de 10T weggelaten, tot teleurstelling van veel gebruikers. Met het knopje kun je gemakkelijk tussen geluidsprofielen schakelen. Zo zet je de telefoon makkelijk op stil, trillen of juist het geluid aan.

Snel, maar geen draadloos opladen

Op accugebied heeft OnePlus een aantal opvallende keuzes gemaakt. Hoewel de batterijcapaciteit met 5000 mAh hetzelfde is gebleven (ten opzichte van de 10 Pro), laadt de OnePlus 11 wel langzamer op dan de 10T. In het doosje zit een 100 Watt-stekker, terwijl de 10T met 150 Watt nog iets vlotter is.

In de praktijk ga je hier gelukkig niet al te veel van merken. De OnePlus 11 gaat in een minuut of 25 van 0 naar 100 procent en heeft maar tien minuten nodig om de accu voor de helft te vullen. Ter vergelijking: bij de OnePlus 10 Pro (80 Watt) duurt het iets meer dan een half uur voordat het accupercentage weer op 100 staat.

De OnePlus 11 kan helaas niet draadloos opladen. Deze functie zat wel op de 10 Pro, maar laat OnePlus nu weg. Volgens het bedrijf gaat het bedraad opladen zo snel, dat draadloos opladen niet nodig is. Omdat er voorlopig ook geen OnePlus 11 Pro aan lijkt te komen, ziet het ernaar uit dat de fabrikant de feature voorlopig links laat liggen.

De nieuwe smartphone profiteert van het verbeterde updatebeleid van OnePlus. De telefoon draait op Android 13 en krijgt vier nieuwe Android-versies. Dat betekent dat het toestel tot en met Android 17 wordt ondersteund. Ook verschijnen vijf jaar lang beveiligingsupdates om hackers buiten de deur te houden.

Zoals gezegd draait de OnePlus 11 op Android 13. Daar legt de fabrikant zijn OxygenOS-software overeen, die inmiddels is aanbeland bij versie 13. De skin is inmiddels behoorlijk ingrijpend en past bijvoorbeeld visueel het nodige aan. OxygenOS leek voorheen op stock-Android, maar heeft tegenwoordig meer weg van Oppo’s ColorOS.

Vernieuwde camera’s

Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig. De hoofdcamera van de OnePlus 11 heeft een resolutie van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie. De groothoeklens maakt foto’s in 48 megapixel, terwijl de telelens qua resolutie een grotere stap vooruit maakt.

Waar de OnePlus 10 Pro nog een 8 megapixel-telelens had, schiet deze bij de 11 plaatjes in maximaal 32 megapixel. Beeldstabilisatie is aanwezig, maar de zoom gaat minder ver: 2x in plaats van 3,3x. De telelens is echter vooral bedoeld voor portretfoto’s in plaats van ingezoomde plaatjes. Er is een speciale ‘Hasselblad Portrait’-functie die voor een fraai scherptediepte-effect moeten zorgen.

Net als bij eerdere OnePlus-telefoons is de samenwerking met Hasselblad er vooral voor een betere kleurcalibratie. Verder maakt de OnePlus 11 macrofoto’s (kiekjes van heel dichtbij) met de groothoeklens. Dat moet voor scherpere beelden zorgen dan bij bijvoorbeeld de OnePlus 10T, die een karige 2 megapixel-macrocamera heeft.

OnePlus Buds Pro 2

OnePlus presenteert ook de Buds Pro 2. De nieuwe draadloze oordopjes hebben verbeterde ruisonderdrukking (noise cancelling) en zijn in samenwerking met het Deense audiomerk Dynaudio gemaakt. Het ontwerp is niet veel veranderd ten opzichte van de vorige Buds Pro.

Middels het oplaaddoosje kun je tot 39 uur lang muziek luisteren met de Buds Pro 2 en Google Fast Pair wordt ondersteund. Daardoor kun je de dopjes snel koppelen met bijvoorbeeld je Android-telefoon.

Een belangrijke feature van de nieuwe OnePlus-oordopjes is Spatial Audio. Hiermee lijkt het geluid van bijvoorbeeld YouTube-video’s en films en series om je heen te bewegen. De oordopjes verschijnen in het zwart en donkergroen en kosten 179 euro.

OnePlus 11 release en prijzen

Overweeg je de OnePlus 11 aan te schaffen? Zoals gezegd kost de goedkoopste versie van de smartphone 829 euro. Je krijgt dan 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte, waarbij dat laatste overigens niet uitbreidbaar is.

Wil je meer werk- en opslaggeheugen, dan moet je dieper in de buidel tasten. De variant met 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 899 euro. De OnePlus 11 heeft een matzwarte kleur, maar verschijnt ook in een glimmende, groene afwerking.

