OnePlus 11 officieel: alles over het nieuwe vlaggenschip

Het is eindelijk zover: de OnePlus 11 is officieel gepresenteerd! Het nieuwe vlaggenschip voor 2023 is krachtiger en voert de nodige verbeteringen door.

OnePlus 11 officieel: dit moet je weten

Na veel geruchten, gelekte specificaties en afbeeldingen is de OnePlus 11 nu officieel onthuld. OnePlus kondigde de nieuwe smartphone aan op een evenement in China, ongeveer een maand voor de wereldwijde release. Op 7 februari krijgen we te horen wanneer de OnePlus 11 ook in Nederland verschijnt. In China verschijnt de telefoon op 9 januari. De prijs is onbekend.

De OnePlus 11 is een van de eerste high-end Android-telefoons van 2023. Het toestel beschikt over de nieuwste hardware, kan sneller opladen dan zijn directe voorganger (de OnePlus 10 Pro) en heeft betere camera’s aan boord. De telefoon verschijnt in het zwart en groen en is uitgebreider uitgerust dan de OnePlus 10T.

Laten we beginnen bij het design. Op de achterkant zien we nu een groot, rond camera-eiland, dat nog iets meer opvalt dan bij de OnePlus 10 Pro. OnePlus werkt opnieuw met camerafabrikant Hasselblad voor optimalisaties in de camerasoftware. Op de achterkant is het Hasselblad-logo ook duidelijk zichtbaar.

De alert slider, een bekende feature van OnePlus-telefoons, keert weer terug. Bij de 10T liet het bedrijf dit handige knopje weg om ‘ruimte vrij te maken voor andere onderdelen’. Met de alert slider kun je de OnePlus 11 gemakkelijk op stil of trillen zetten, of het geluid activeren. Je schuift het knopje simpelweg naar boven of beneden om tussen geluidsprofielen te schakelen.

De allersnelste processor

De OnePlus 11 is voorzien van de Snapdragon 8 Gen 2, de nieuwste en snelste processor van Qualcomm. De chip is krachtiger én zuiniger dan zijn voorganger en gaan we dit jaar in meer dure Android-telefoons zien. OnePlus prikt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij.

Onder de motorkap zit ook een 5000 mAh-accu. Hoewel de batterijcapaciteit hetzelfde is gebleven, laadt de 11 wel sneller op dan de 10 Pro. De maximale oplaadsnelheid is nu 100 Watt (in plaats van 80 Watt), waardoor de telefoon in 25 minuten van 0 naar 100 procent gaat. Na tien minuten zit de batterij voor de helft vol.

Het is onduidelijk of de OnePlus 11 ook draadloos opladen ondersteunt; de fabrikant maakt hier geen melding van. Bij zijn voorganger is dit wel mogelijk en wel met maximaal 50 Watt. Daarvoor is wel de speciale oplader van OnePlus zelf nodig. Daarnaast is het mogelijk om andere apparaten, zoals draadloze oordopjes of een telefoon van een vriend(in), van stroom te voorzien.

Het scherm is 6,7 inch groot en heeft een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels. Bij het display zijn verder weinig verbeteringen doorgevoerd; naast de resolutie is ook de 120Hz-ververssnelheid hetzelfde gebleven. De ververssnelheid is adaptief, waardoor de accu wordt gespaard. Linksboven zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera.

Nieuwe camera’s en Android 13

Op de achterkant zijn drie nieuwe camera’s aanwezig. De hoofdcamera van de OnePlus 11 heeft een resolutie van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie. De groothoeklens maakt foto’s in 48 megapixel, terwijl de zoomcamera een grotere stap vooruit maakt.

Waar de OnePlus 10 Pro nog een 8 megapixel-telelens had, schiet deze bij de 11 plaatjes in maximaal 32 megapixel. Beeldstabilisatie is aanwezig, maar gek genoeg gaat de zoom minder ver: 2x in plaats van 3,3x. We weten echter niet wat dit betekent voor de uiteindelijke fotokwaliteit. De telelens helpt ook bij het maken van portretfoto’s, met een fraai scherptediepte-effect.

De OnePlus 11 draait op Android 13, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Hierover ligt de OxygenOS-software van de fabrikant, die de laatste tijd flink is veranderd. De schil lijkt niet meer op de schone, standaardversie van Android, maar heeft tegenwoordig veel weg van Oppo’s ColorOS.

Ook OnePlus Buds Pro 2 gepresenteerd

OnePlus heeft op hetzelfde evenement ook een nieuw setje draadloze oordopjes gepresenteerd. De Buds Pro 2 zijn de opvolgers van de normale OnePlus Buds Pro en zijn op verschillende gebieden flink verbeterd. Zo hebben ze nieuwe drivers, woofers en tweeters voor een rijker geluid. Er is samengewerkt met audiobedrijf Dynaudio voor verschillende geluidsprofielen.

De oordopjes verschijnen in het donkergroen en zwart, maar de prijs is nog onbekend. Ook die wordt bekendgemaakt op het wereldwijde evenement op 7 februari.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de OnePlus 11? Volg Android Planet via onze app en nieuwsbrief. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter. Je leest het direct wanneer de smartphone naar Nederland komt. De wereldwijde presentatie vindt zoals gezegd plaats op 7 februari.

