Officieel: OnePlus 11 wordt op 7 februari gepresenteerd

De OnePlus 11-presentatie vindt plaats op 7 februari, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Op die dag komen we alles te weten over het nieuwe vlaggenschip.

OnePlus 11-presentatie al over enkele weken

De datum waarop OnePlus de OnePlus 11 wereldwijd aankondigt, is bekend: 7 februari 2023. Op die dag, om 15.00 uur Nederlandse tijd, vindt er een evenement plaats in New Dehli, India, waarbij we alles te weten komen over het nieuwe vlaggenschip. Daarmee is de fabrikant later dan afgelopen jaar. De OnePlus 10 Pro werd namelijk al gepresenteerd op 11 januari.

In een persbericht laat het bedrijf weten dat twee iconische functies sowieso aanwezig zijn op het nieuwe toestel. Het gaat om de Alert Slider, die ontbreekt bij de OnePlus 10T. Met het schuifje wissel je snel tussen geluidsprofielen. Ook wordt er weer samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad.

Op het evenement krijgen we ook de OnePlus Buds Pro 2 te zien; draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking. De voorganger stamt inmiddels uit 2021.

Meer over de OnePlus 11

De OnePlus 11 wordt het 2023-vlaggenschip en uitgerust met high-end hardware. In de wandelgangen wordt gesproken over een groot en soepel amoled-scherm. We gaan uit van de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-chip en verschillende versies qua werk- en opslaggeheugen. De kleuren waarin het toestel sowieso op de markt komt zijn ook al bekend: groen en zwart. De groene versie krijgt volgens geruchten een glimmende afwerking, terwijl de zwarte variant mat is.

Opvallend is het grote, ronde camera-eiland met daarin verschillende lenzen. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 50 megapixel en de groothoeklens krijgt een resolutie van 48 megapixel. De derde camera gebruik je om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Naar verluidt is er een 5000 mAh-accu aanwezig, die kan snelladen met 100 Watt. Draadloos opladen is waarschijnlijk ook aanwezig.

De nieuwe smartphone draait hoogstwaarschijnlijk op Android 13, met de eigen OxygenOS-schil van OnePlus. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat verschillende toestellen in de toekomst vijf jaar updates krijgen. Daarbij gaat het om vier grote Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches.

