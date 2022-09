‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus 11 Pro’

Nadat eerder afbeeldingen van de OnePlus 11 Pro verschenen, zijn nu de specificaties gelekt. Wil je weten wat de telefoon straks te bieden heeft? Lees dan gauw verder.

‘OnePlus 11 Pro-specificaties gelekt’

De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft in samenwerking met de – tevens betrouwbare – smartphonelekker Steve Hemmerstoffer (of OnLeaks) de specs van de OnePlus 11 Pro online gezet. Door het lek weten we nu al een boel over het toestel, dat pas begin volgend jaar moet verschijnen. De OnePlus 11 Pro is de opvolger van de OnePlus 10 Pro.

Volgens de informatie krijgt de OnePlus 11 Pro een 6,7 inch-amoled-scherm met een hoge QHD-resolutie. Net als zijn voorganger dus. De ververssnelheid ligt opnieuw op 120Hz en dat zorgt ervoor dat beelden en animaties heel vloeiend ogen. In het display zit ook weer een klein gat voor de selfiecamera, die een resolutie van 16 megapixel moet hebben.

Het kloppende hart van de OnePlus 11 Pro zou de Snapdragon 8 Gen 2 zijn. Deze processor moet nog worden aangekondigd door Qualcomm, maar belooft weer een stukje krachtiger te worden. De smartphone zou verder minstens 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte hebben. De kans is ook groot dat er een versie met 16/256GB geheugen verschijnt.

OnePlus zou de oplaadsnelheid van de 11 Pro hebben verbeterd. Waar de OnePlus 10 Pro met maximaal 80 Watt kan snelladen, gaat dit bij zijn opvolger naar verluidt met 100 Watt. Dit is overigens nog niet zo snel als de OnePlus 10T; die heeft een hele krachtige 150 Watt-snellader in het doosje zitten. Daarmee kun je de telefoon in minder dan 20 minuten volledig opladen.

Drie camera’s achterop en alert slider

Op de achterkant van de OnePlus 11 Pro zit naar verluidt een drievoudige camera. 91Mobiles heeft het over een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-zoomcamera. Dit zijn kleine veranderingen ten opzichte van de OnePlus 10 Pro, al heeft de zoomcamera wel een veel hogere resolutie (32 vs 8 megapixel). De optische zoom zou tot 2x gaan, wat dan wel weer minder is dan bij de 10 Pro (3,3x).

Het lek bevestigt ook dat de OnePlus 11 Pro weer een alert slider krijgt. Dit is het kenmerkende knopje waarmee je tussen geluidsprofielen schakelt, zodat je de smartphone snel en simpel op stil zet. Bij de OnePlus 10T werd deze feature weggelaten om intern ruimte te maken voor andere onderdelen.

