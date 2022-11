OnePlus 11 krijgt de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip

De OnePlus 11 krijgt een Snapdragon 8 Gen 2-processor, zo laat de fabrikant weten. Daarmee hoort de smartphone straks bij de eerste toestellen die over de gloednieuwe chip beschikken.

OnePlus 11 krijgt de Snapdragon 8 Gen 2

De OnePlus 11 wordt pas later officieel aangekondigd, maar de fabrikant laat al wel weten dat ‘ie wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Dat maakt het bedrijf bekend via een bericht op Weibo, een Chinees socialmediaplatform.

In het bericht meldt OnePlus dat de OnePlus 11 ‘de eerste zal zijn met de Snapdragon 8 Gen 2’, maar we weten niet of het toestel ook daadwerkelijk de allereerste wordt met de nieuwe chip. Misschien gaat er een andere fabrikant met de primeur vandoor. De OnePlus 11 verschijnt volgens geruchten nog mogelijk dit jaar, maar dit is niet zeker.

De Snapdragon 8 Gen 2 werd deze week aangekondigd en is dé high-end processor voor 2023. De chip is een stuk krachtiger en energiezuiniger dan zijn voorganger, de Gen 1. Volgens maker Qualcomm biedt de Snapdragon 8 Gen 2 een snelheidsverbetering van 10 procent, terwijl ‘ie ook 30 procent efficiënter is. Op grafisch gebied is de chip zelfs 25 procent sneller en 40 procent zuiniger.

Dit weten we over de OnePlus 11

De afgelopen weken zijn veel specificaties van de OnePlus 11 gelekt. Voorop de smartphone zit waarschijnlijk een 6,7 inch amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor animaties extra soepel ogen. In het scherm zit een klein gat voor de 16 megapixel-selfiecamera.

Ook laadt de OnePlus 11 sneller op dan zijn voorganger. Waar de 10 Pro tot maximaal 80 Watt kan snelladen, doet de 11 dat tot 100 Watt. Daarmee is het niet het snelst-opladende OnePlus-toestel, want de OnePlus 10T heeft met 150 Watt nog een streepje voor.

Op de achterkant van de OnePlus 11 zit naar verluidt een drievoudige camera. Vermoedelijk gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-zoomcamera. Dit zijn kleine veranderingen ten opzichte van de OnePlus 10 Pro, al heeft de zoomcamera wel een veel hogere resolutie (32 vs 8 megapixel). De optische zoom zou tot 2x gaan, wat dan wel weer minder is dan bij de 10 Pro (3,3x).

