OnePlus 11 Pro wordt OnePlus 11: dit kun je verwachten

Het nieuwste vlaggenschip van OnePlus lijkt er later dit jaar aan te komen, maar onder een andere naam dan verwacht. Er gaan ook geruchten rond over de specificaties. We vertellen wat je kan verwachten.

OnePlus 11 met 50 megapixel-camera

Hoewel de tiende OnePlus-reeks pas in april dit jaar zijn debuut maakte op de Nederlandse markt, gaan geruchten over het volgende toestel al volop rond. Onlangs werd er al gesproken over een nieuwe Snapdragon-chip, veranderd ontwerp en betere oplaadprestaties. En dat alles mogen we eind 2022 of begin 2023 nog verwachten.

De bekende lekker Digital Chat Station geeft aan dat de volgende OnePlus-telefoon afziet van de Pro-benaming. Opvallend, want in de meest recente reeks smartphones sloeg de fabrikant de ‘normale’ OnePlus 10 over. Eerder zagen we al renders van het nieuwe toestel en Digital Chat Station beaamt dat het inderdaad een selfiecamera rechts bovenin het scherm krijgt. Het display heeft een 2K-resolutie en afgeronde zijkanten.

Ook haalt de lekker de achterkant van de smartphone aan. Daar zullen weer meerdere lenzen te zien zijn. Zo is er een hoofdcamera van 50 megapixel aanwezig, samen met een groothoeklens van 48 megapixel en telelens met 32 megapixel-sensor. Dat is vergelijkbaar met de camera’s op de OnePlus 10 Pro, maar met een veel hogere resolutie voor de telelens.

Dit verwachten we van de OnePlus 11

Als we de geruchten mogen geloven, zal de OnePlus 11 één van de eerste Android-smartphones zijn met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dit wordt naar verwachting de snelste processor van het moment, maar moet nog officieel worden aangekondigd. Daarnaast lijkt de telefoon uitgerust te zijn met maximaal 16GB aan werkgeheugen en 265GB aan opslagruimte.

Voorop de smartphone vinden we een 6,7 inch amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor animaties extra soepel ogen. Ook laadt de OnePlus 11 sneller op dan zijn voorganger. Waar de 10 Pro tot maximaal 80 Watt kan snelladen, doet de 11 dat tot 100 Watt. Daarmee is het niet het snelst-opladende OnePlus-toestel, want de OnePlus 10T heeft met 150 Watt nog een streepje voor.

