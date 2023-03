Video: OnePlus 11 zweet peentjes tijdens beruchte ‘stresstest’

YouTuber JerryRigEverything is de aartsvijand van elke smartphonemaker. Op zijn kanaal onderwerpt hij nieuwe telefoons regelmatig aan martelingen om hun stevigheid te bepalen. De OnePlus 11 had het bepaald niet gemakkelijk tijdens deze ‘stresstest’…

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stresstest krijgt OnePlus 11 bijna op de knieën

OnePlus is vermoedelijk geen fan van YouTuber JerryRigEverything. De OnePlus 10 Pro brak als een knakworstje doormidden toen hij het toestel tijdens zijn martelpraktijken probeerde te buigen. De OnePlus 10T was later vorig jaar hetzelfde lot beschoren.

Het bedrijf zal dus met angst en beven zijn stresstest van de OnePlus 11 hebben afgewacht. Het goede nieuws eerst: de YouTuber wist dit nieuwe toestel niet doormidden te breken. De glazen achterkant verbrijzelde helaas wel bijna onmiddellijk toen hij druk op de behuizing zette. Bij een tweede poging versplinterde de onderzijde zelfs in kleine stukjes. Toch zal OnePlus vermoedelijk opgelucht zijn. De smartphone bleef namelijk gewoon functioneel.

De stresstest bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan de OnePlus 11 er ééntje glansrijk doorstond. Het toestel gaf geen krimp toen JerryRigEverything de vlam van zijn aansteker een minuut lang onder het scherm hield. Alle pixels overleefden het vuur.

De YouTuber probeerde het display ook te bekrassen. Dankzij een laagje Gorilla Glass Victus bleek dat vrij moeilijk. Met een mes lukt het natuurlijk wel, maar dat is logisch. Minder logisch is dat de vingerafdrukscanner onder het scherm niet meer functioneerde nadat er krassen op dat deel van het glas waren gemaakt. Doorgaans blijven deze scanners gewoon functioneren als het scherm is beschadigd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de OnePlus 11

De OnePlus 11 is het nieuwe vlaggenschip van OnePlus. Het toestel beschikt over (bijna) alle specificaties die je van een high-end telefoon verwacht. Hij draait op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, laadt erg rap op en heeft een mooi oled-scherm.

Bovendien schiet je er prima foto’s mee. In onze cameravergelijking tussen de OnePlus 11 en de Google Pixel 7 Pro bracht hij het er heel behoorlijk van af. Wil je meer weten over deze smartphone? Check dan onze geschreven review van de OnePlus 11 of bekijk de video hieronder.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over OnePlus? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter of Facebook.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: