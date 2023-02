Aanstaande dinsdag, op 7 februari, is het zover. Dan maakt OnePlus bekend vanaf welke datum we hun nieuwe vlaggenschip in Nederland kunnen kopen én voor welke prijs. Eén ding weten we al zeker: de OnePlus 11 krijgt langer updates dan ooit…

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Begin januari werd de OnePlus 11 officieel aangekondigd. De smartphone verscheen toen alleen in China, maar daar komt op 7 februari verandering in. Dan vindt de wereldwijde lancering plaats en krijgen we te horen hoeveel het nieuwe toestel hier gaat kosten.

Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus, heeft voorafgaand aan dit evenement laten weten hoeveel updates de OnePlus 11 krijgt. En dat zijn er behoorlijk wat: de telefoon lanceert met Android 13 en krijgt vier nieuwe Android-versies. Je zit dus tot en met Android 17 goed als je deze smartphone aanschaft. Daarnaast belooft OnePlus vijf jaar lang regelmatig beveiligingspatches uit te brengen. Zo hou je hackers tot het begin van 2028 buiten de deur.

Een grote verrassing is dat overigens niet. OnePlus kondigde zijn verbeterde updatebeleid vorig jaar al aan. De OnePlus 11 is dus het eerste toestel dat hiervan profiteert.

Daarmee behoort de fabrikant nu tot de top van de markt. Ook Samsung voorziet zijn duurdere telefoons, zoals de Galaxy S23, van vier nieuwe Android-versies en vijf jaar beveiligingspatches. Google, de maker van Android, loopt inmiddels achter. De Pixel 7 en 7 Pro krijgen ‘slechts’ drie nieuwe versies van Android.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de OnePlus 11

Omdat de OnePlus 11 in China al te koop is, heeft de smartphone geen geheimen meer. Hij draait op de snelste processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 2, en beschikt over een 6,7 inch-oled-scherm. Dat heeft een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

De 5000 mAh-accu kun je met een maximale snelheid van 100 Watt opladen. Dat is rapper dan zijn directe voorganger, de OnePlus 10 Pro, maar trager dan de 150 Watt van de OnePlus 10T. Opvallend genoeg ontbreekt de mogelijkheid om draadloos op te laden. De smartphone verschijnt in de kleuren zwart en groen.

Op de hoogte blijven van al het OnePlus 11-nieuws? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief, download de Android Planet-app of houd de website in de gaten!

Lees meer over OnePlus: