OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro: dit zijn de 4 grootste verschillen

Ben je op zoek naar een grote high-end smartphone die toch enigszins betaalbaar is? We zetten twee interessante opties tegenover elkaar. Dit is onze OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro-vergelijking!

OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro

Wie een grote smartphone zoekt met high-end specificaties is doorgaans veel geld kwijt. De Samsung Galaxy S23 Plus kost bijvoorbeeld al 1199 euro, terwijl de S23 Ultra nóg duurder is. Gelukkig kan het ook goedkoper. De OnePlus 11 en Google Pixel 7 Pro koop je rond de 800 euro. Dat is nog steeds veel geld, maar daar krijg je ook behoorlijk wat voor terug.

Ze beschikken bijvoorbeeld allebei over een mooi 6,7 inch-oled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Ook de bouwkwaliteit is prima, waarbij het onderscheid in ontwerp een kwestie van smaak is. De Pixel heeft een glanzende achterkant met een horizontale camerastrook. OnePlus koos voor een matte behuizing en een rond camera-eiland.

Wat de grootste verschillen precies zijn? Die zetten we in deze OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro-vergelijking op een rij.

1. Hardware

De OnePlus 11 heeft een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord. Dat is de snelste processor die je momenteel voor Android-telefoons kunt krijgen. Het toestel is dan ook bijzonder rap en zeer geschikt voor wie graag de nieuwste games speelt. Het instapmodel heeft 8GB RAM aan boord en 128GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor 16GB RAM en 256GB opslag.

De Google Pixel 7 Pro komt standaard met 12GB RAM en 128GB opslag. Het verschil zit in de processor. De Pixel draait op een door Google zelf ontwikkelde Tensor G2-chip. Die is, op papier althans, een stukje trager dan de Snapdragon. Daar merk je in het dagelijks gebruik overigens niets van. Ook deze smartphone opent elke app vrijwel onmiddellijk en laat nooit haperingen zien.

Voor gamers is dit onderscheid wél van belang. In zware spellen haal je met de OnePlus 11 simpelweg meer fps (frames per seconde) dan met de Pixel 7 Pro. Daarnaast houdt het toestel zijn snelheid in de toekomst mogelijk langer vast.

2. Camera’s

Google legt al jaren veel nadruk op de camera’s van zijn telefoons. Die van de Pixel 7 Pro behoren tot de top van de markt. Niet alleen heeft de 50 megapixel-hoofdcamera een grote sensor, Googles software zorgt voor realistisch ogende foto’s. Van alle smartphones komt de Pixel 7 Pro misschien wel het meest in de buurt van een “echte” camera.

Voor OnePlus waren de camera’s lange tijd juist een zwak punt. Het bedrijf ging daarom een samenwerking met Hasselblad aan om de kwaliteit te verbeteren. Met gemengde resultaten. Hoe de twee toestellen zich op fotografiegebied tot elkaar verhouden lees je binnenkort overigens op Android Planet in een uitgebreide vergelijking.

De OnePlus 11 heeft net als de Pixel 7 Pro een 50 megapixel-hoofdcamera. Beide smartphones bieden daarnaast een groothoeklens voor wijdere kiekjes en een telelens om mee in te zoomen. Op de OnePlus kan dat slechts 2x, met de Pixel 7 Pro haal je het beeld 5x dichterbij.

3. Accuduur en opladen

Qua accucapaciteit ontlopen deze concurrenten elkaar niet: ze hebben allebei een 5000 mAh-batterij. De Snapdragon-chip van de OnePlus 11 is echter zuiniger, waardoor het toestel iets langer meegaat op een enkele lading. Ook met de Google Pixel 7 Pro haal je het einde van de dag overigens prima.

Een groot verschil is de oplaadsnelheid. De OnePlus 11 tankt accusap met maar liefst 100 Watt. Daardoor zit je lege toestel binnen 25 minuten weer helemaal vol. De Pixel 7 Pro heeft daar met zijn 23 Watt veel langer voor nodig. Bovendien moet je de lader zelf aanschaffen, terwijl OnePlus hem meelevert.

Wel kun je de Pixel desgewenst ook draadloos opladen. Dat is handig als je een dergelijke lader op je bureau of nachtkastje hebt staan. OnePlus heeft deze functie helemaal wegbezuinigd op zijn nieuwste toestel.

4. Software

Het is bijna niet te geloven: OnePlus biedt inmiddels een langere Android-ondersteuning voor zijn high-end smartphones dan Google zelf. De OnePlus 11 draait net als de Pixel 7 Pro op Android 13.

Hij krijgt in de toekomst vier grote versie-upgrades en de Pixel ‘slechts’ drie. Beide toestellen mogen vijf jaar lang rekenen op beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden. Bij de Google-telefoons verschijnen die maandelijks, OnePlus brengt ze om de maand uit.

Daar staat tegenover dat Pixels op een schone versie van Android draaien en de updates als eerste krijgen. OnePlus is daar tegenwoordig van trager in. Bovendien lijkt de softwareschil van het bedrijf, OxygenOS, steeds meer op ColorOS van Oppo. Dat vinden we geen vooruitgang. Het besturingssysteem oogt daardoor minder overzichtelijk en voelt drukker aan.

Conclusie OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro-vergelijking

Dat was hem, onze OnePlus 11 vs Google Pixel 7 Pro-vergelijking. Wil je een supersnelle telefoon die rap oplaadt en lang ondersteund wordt? Dan is de OnePlus 11 vermoedelijk de beste keuze voor jou.

Wil je schone software, prima prestaties en (vermoedelijk) superieure camera’s? Dan zouden we naar de Google Pixel 7 Pro kijken. Check onze uitgebreide reviews hieronder als je nog meer over deze smartphones wil weten.

