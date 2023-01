OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro: dit zijn de 4 grootste verschillen

OnePlus heeft zijn nieuwste vlaggenschip geïntroduceerd, dat weer een stuk beter moet worden dan zijn voorganger. In deze vergelijking tussen de OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro zetten we de belangrijkste verschillen op een rijtje.

OnePlus 11 vs OnePlus 10 Pro: een vergelijking

OnePlus is niet het meest consequente bedrijf als het aankomt op naamgeving. De OnePlus 11 volgt namelijk de OnePlus 10 Pro op. Waarom de Chinese fabrikant de ‘Pro’-toevoeging dit keer weglaat is onduidelijk. Mogelijk verschijnt er later een nóg betere versie van het toestel, maar dat weten we niet zeker.

In China is de OnePlus 11 vanaf 9 januari te koop. Op 7 februari vindt de wereldwijde presentatie plaats en horen we wanneer hij in Nederland verkrijgbaar is. Dat geeft ons alle tijd om alvast een vergelijking te maken met zijn voorganger. Dit zijn de vier grootste verschillen tussen de OnePlus 11 vs de OnePlus 10 Pro.

1. Opgefrist ontwerp

Als je de OnePlus 11 en 10 Pro van de voorkant bekijkt, zie je nauwelijks verschillen. Beide toestellen hebben een 6,7 inch-amoled-scherm met gebogen randen. De resolutie bedraagt wederom 3216 bij 1440 pixels en de verversingssnelheid ligt weer op 120Hz.

Dat betekent dat de pixels 120 keer per seconde verversen en je geniet van vloeiende beelden. Al met al lijkt het scherm geen grote verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ook de 16 megapixel-selfiecamera zit weer in een gaatje in de linkerhoek.

De achterkant laat wel een duidelijke wijziging zien. Het vierkante camera-eiland is vervangen door een rond exemplaar, wat de OnePlus 11 een speelser uiterlijk geeft. Wat ons betreft is dat een vooruitgang. Voor de camera’s zelf werkt het bedrijf weer samen met Hasselblad, dat dan ook prominent op het eiland vermeld staat. Je kiest uit de kleuren zwart en groen.

2. Snellere hardware

De laatste maanden werd de OnePlus 10 Pro met zijn Snapdragon 8 Gen 1-chip voorbijgestreefd door de goedkopere OnePlus 10T. Die beschikt over een rappere Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dat is natuurlijk een beetje gek. Gelukkig neemt de OnePlus 11 de kroon weer over. Hij draait op de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip, de krachtigste processor van dit moment.

Met de OnePlus 11 kun je zelfs de zwaarste games dan ook moeiteloos aan. Bovendien is de chip zuiniger dan vorig jaar, wat goed nieuws moet zijn voor de batterijduur. Het is echter even afwachten hoe goed de accu van de OnePlus-telefoon in de praktijk presteert.

OnePlus stopt verder 12 of 16GB RAM en 256 of 512GB opslagruimte in het toestel. Dat zijn de specificaties die je van een high-end smartphone mag verwachten. Het instapmodel van de OnePlus 10 Pro had nog 8GB RAM en 128GB opslag.

3. Andere (betere?) camera’s

OnePlus blaast dus hoog van de toren over zijn samenwerking met Hasselblad. Toch horen de camera’s van het bedrijf qua hardware zelden tot de absolute top. Daar lijkt dit jaar geen verandering in te komen.

De OnePlus 11 heeft net als de 10 Pro een 50 megapixel-hoofdcamera. De sensor is echter iets kleiner en kan zich al helemaal niet meten met de enorme 1 inch-sensor in de Xiaomi 13 Pro. De groothoeklens heeft een resolutie van 48 megapixel. Dat was vorig jaar nog 50 megapixel, maar de sensor is in dit geval wél duidelijk groter. Dat zou betere foto’s op moeten leveren.

De resolutie van de telelens gaat van 8 naar maar liefst 32 megapixel. Ook optische beeldstabilisatie is aanwezig. Er schuilt echter een addertje onder het gras: waar je met de 10 Pro nog 3,3 keer optisch kon inzoomen, kan dat met de OnePlus 11 slechts 2 keer. Veel andere smartphones gaan tegenwoordig veel verder. De Google Pixel 7 Pro haalt het beeld bijvoorbeeld 5 keer dichterbij.

De camera’s van de OnePlus 10 Pro

4. Sneller opladen

De accu van de OnePlus 11 is met 5000 mAh net zo groot als vorig jaar. Zoals gezegd is de gebruikte chip echter zuiniger, waardoor de batterijduur er mogelijk op vooruitgaat. Dat zullen we natuurlijk uitgebreid testen voor onze review.

OnePlus krikt de laadsnelheid op van 80 naar 100 Watt. Dat is mooi meegenomen, maar het verschil is relatief klein. Je kan de OnePlus 11 in 25 minuten volledig opladen en na tien minuten zit ‘ie voor de helft vol. Bij de OnePlus 10 Pro hoef je echter maar vijf minuten langer te wachten op een volle batterij. De 10T blijft op dit vlak koning: met een snelheid van 150 Watt zit hij binnen 20 minuten vol.

Opvallend is dat OnePlus met geen woord rept over de mogelijkheid om de accu draadloos op te laden. Het zou erg vreemd zijn als dat niet kan. De 10 Pro kon dat wel en zelfs behoorlijk rap met 50 Watt. Het is bovendien een feature die hoort bij high-end Android-smartphones.

Dat waren ze, de belangrijkste verschillen tussen de OnePlus 11 vs de OnePlus 10 Pro. Helaas zijn er nog een aantal zaken onduidelijk, zoals de prijs. In China kost de goedkoopste versie van de OnePlus 11 omgerekend zo’n 550 euro. Dat zal bij ons door importheffingen en btw een stuk meer zijn. Ter vergelijking: de OnePlus 10 Pro had een adviesprijs van 899 euro. De OnePlus 10T was met 699 euro echter een stuk goedkoper.

De OnePlus 11 draait op Android 13, met daaroverheen de eigen OxygenOS-software. Deze softwareschil past meer aan dan enkele jaren geleden en lijkt behoorlijk op Oppo’s ColorOS. Het updatebeleid is nog niet helemaal duidelijk. Geselecteerde smartphones van OnePlus zouden in 2023 maar liefst vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches krijgen. We nemen aan dat dit ook voor de OnePlus 11 geldt, maar dit is niet bevestigd.

De wereldwijde presentatie van de OnePlus 11 vindt zoals gezegd plaats op 7 februari. Wil je het direct weten als de smartphone naar Nederland komt? Volg Android Planet dan via onze app en nieuwsbrief. Je vindt ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.

