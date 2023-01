OnePlus 11 vs OnePlus 10T: dit zijn de 5 belangrijkste verschillen

De OnePlus 11 komt eraan, maar de voordeligere OnePlus 10T is ook nog gewoon te koop. Twijfel je tussen deze twee smartphones? We zetten de vijf belangrijkste verschillen op een rij in onze OnePlus 11 vs OnePlus 10T-vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 11 vs OnePlus 10T: een vergelijking

OnePlus liet er geen gras over groeien. Al op 4 januari presenteerde het bedrijf zijn vlaggenschip voor 2023: de OnePlus 11. Op 7 februari horen we wanneer het toestel in Nederland uitkomt. De vorige (bijna) high-end telefoon van het merk, de OnePlus 10T, kun je echter ook gewoon bestellen. Op veel vlakken lijken de telefoons behoorlijk op elkaar, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. In deze OnePlus 11 vs OnePlus 10T zetten we de belangrijkste op een rij.

1. Hardware

De OnePlus 11 is één van de eerste smartphones met een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de snelste processor van dit moment, die ook nog eens zuiniger is dan de Snapdragon 8 Plus Gen 1 in de OnePlus 10T. Of je het verschil in het dagelijks gebruik zult merken, is twijfelachtig. Het zijn allebei rappe chips waarmee je de zwaarste games makkelijk kunt spelen. Hooguit houdt de OnePlus 11 zijn snelheid in de toekomst wat langer vast.

OnePlus 11

Wel iets om op te letten: het instapmodel van de OnePlus 11 beschikt over 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De OnePlus 10T moet het met ‘slechts’ 8GB RAM en 128GB opslag doen. Er is ook een variant met 16GB RAM en 256GB opslag, maar daar betaal je natuurlijk extra voor.

Nog een belangrijk verschil: de OnePlus 10T was de eerste high-end smartphone van het bedrijf die het zonder alert lader moest stellen. Daarmee kun je gemakkelijk wisselen tussen geluidsprofielen: stil, trillen of geluid. Op de OnePlus 11 is deze gelukkig gewoon weer aanwezig.

2. Ontwerp en scherm

De OnePlus 10T zag er grotendeels hetzelfde uit als de OnePlus 10 Pro, al was hij minder luxueus uitgevoerd. De OnePlus 11 heeft een ander smoelwerk: het rechthoekige camera-eiland is vervangen door een rond exemplaar. Dat ziet er speelser en wat ons betreft ook mooier uit.

Beide smartphones beschikken over een 6,7 inch-amoled-scherm, dat fraaie kleuren toont en een zeer goed contrast heeft. De OnePlus 11 heeft wel een hogere resolutie van 3216 bij 1440 pixels. De 10T blijft steken op 2412 bij 1080 pixels. Tenzij je haviksogen hebt, is dat verschil in de praktijk overigens niet heel spannend.

OnePlus 10T

Ook de verversingssnelheid is met 120Hz gelijk. De telefoons bieden daarmee een zeer soepele kijkervaring. De OnePlus 11 heeft wel een volledig adaptief scherm dat terugschakelt naar 1Hz als je statische content bekijkt. Daarmee bespaar je accusap. De OnePlus 10T kan alleen terugschakelen naar 60 of 90Hz en heeft dus beperkte opties.

3. Camera’s

OnePlus heeft bij het ontwerpen van de 10T duidelijk bespaard op de camera’s. Je krijgt een prima 50 megapixel-hoofdcamera, maar de groothoeklens stelt met een resolutie van 8 megapixel teleur. De 2 megapixel-macrocamera is door de lage resolutie zelfs nogal overbodig. Het zijn precies dezelfde camera’s die de veel goedkopere OnePlus Nord 2T ook aan boord heeft.

De OnePlus 11 doet het beter: de hoofdcamera heeft eveneens een resolutie van 50 megapixel, maar beschikt over een modernere sensor. Wijde plaatjes schiet je met de groothoeklens in een resolutie van 48 megapixel. Inzoomen kan ook: de 32 megapixel-telelens haalt het beeld 2 keer dichterbij. Voor de enthousiaste fotograaf is de OnePlus 11 een duidelijk betere keuze.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Accu’s en oplaadsnelheid

Er is één vlak waarop de OnePlus 10T objectief beter is dan de nieuwere OnePlus 11: de oplaadsnelheid. De 10T heeft een 150 Watt-lader waarmee het toestel binnen 20 minuten helemaal vol zit. De OnePlus 11 moet het met ‘slechts’ 100 Watt doen. Ook daarmee pomp je je toestel binnen een minuut of 25 vol vers accusap. Groot is het verschil niet, maar het bestaat wel.

De OnePlus 11 heeft een accu van 5000 mAh, de OnePlus 10T blijft steken op 4800 mAh. Eerstgenoemde heeft bovendien een iets zuinigere processor. De batterijduur van de OnePlus 11 zal daardoor vermoedelijk wat beter zijn.

5. Software en prijzen

De OnePlus 10T draaide uit de doos op Android 12 en werd in december 2022 bijgewerkt naar Android 13. Je krijgt in totaal drie versie-upgrades, dus je mag in de toekomst ook rekenen op Android 14 en 15. Daarnaast ontvang je vier jaar lang, tot de zomer van 2026, regelmatig beveiligingsupdates die hackers buiten de deur houden.

OnePlus 11

Eind 2022 kondigde OnePlus zijn verbeterde updatebeleid aan. ‘Geselecteerde modellen’ krijgen vier nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingspatches. We weten het nog niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk geldt dat ook voor de OnePlus 11. Aangezien het toestel uit de doos op Android 13 draait, zit je dus tot en met Android 17 gebakken. Ook mag je tot begin 2028 (!) beveiligingsupdates verwachten. Als je lang met je smartphone wil doen, heeft de OnePlus 11 een streepje voor.

De prijs dan. De OnePlus 10T met 8GB RAM en 128GB opslagruimte had een adviesprijs van 699 euro. Inmiddels haal je hem voor minder dan 600 euro in huis. Wat de OnePlus 11 in Nederland gaat kosten is nog niet duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat hij mogelijk iets goedkoper wordt dan zijn directe voorganger, de OnePlus 10 Pro. Die had in Nederland een adviesprijs van 899 euro. Dit staat echter nog niet vast.

Ga jij voor de OnePlus 11 of vind je de OnePlus 10T goed genoeg? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Lees het laatste nieuws over OnePlus: