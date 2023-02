OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S23: dit zijn de 6 grootste verschillen

OnePlus heeft zijn nieuwe vlaggenschip aangekondigd voor de Nederlandse markt. Maar hoe verhoudt het toestel zich tot de belangrijkste concurrent? Je leest het in onze OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S23-vergelijking!

OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S23 : een vergelijking

In de eerste dagen van februari brachten OnePlus en Samsung allebei hun nieuwe vlaggenschepen uit. Die hebben een aantal overeenkomsten. Zowel de OnePlus 11 als de Samsung Galaxy S23-toestellen draaien op de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Samsung koos weliswaar voor een nog iets snellere variant, maar daar zul je in de praktijk weinig van merken. Dit zijn zeer rappe telefoons.

Ook qua updatebeleid zijn de smartphones aan elkaar gewaagd. Ze krijgen allebei vier grote Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches. Daarmee behoren de toestellen tot de top van de markt. Waar zitten de verschillen dan wél in? Je leest het in deze OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S23-vergelijking.

1. Design

Beide smartphones lijken behoorlijk op hun voorgangers. De OnePlus 11 is van de voorkant bezien vrijwel identiek aan de OnePlus 10 Pro. Ze hebben dunne bezels en een scherm dat over de randen heenbuigt. De selfiecamera zit in een gaatje linksboven in het display. OnePlus gaf het camera-eiland wel een facelift. Dat is niet langer vierkant maar rond, wat er wat ons betreft fraai uitziet.

OnePlus 11

Ook Samsung sleutelde alleen aan de achterkant. Het eiland is op de S23-modellen helemaal verdwenen. De lenzen steken nu los uit de behuizing. Bij de gewone S23 en S23 Plus zijn het er drie, bij de S23 Ultra vijf. Dat zorgt voor een veel minimalistischer ontwerp dan de OnePlus 11. Waar je voorkeur ligt, is natuurlijk erg persoonlijk.

De OnePlus koop je in het zwart of groen. De S23-telefoons verschijnen in de kleuren vanille, lichtroze, donkergroen en antraciet.

2. Scherm

De OnePlus 11 komt in slechts één smaak en heeft een 6,7 inch-scherm. Daarmee is het een grote telefoon. Bij Samsung heb je drie keuzes: de normale S23 is 6,1 inch groot, de S23 Plus 6,6 inch en de S23 Ultra zelfs 6,8 inch. In alle gevallen gaat het om een amoled-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Je geniet daarom sowieso van soepele beelden, een hoog contrast en fraaie kleuren.

Toch is het formaat niet het enige verschil tussen deze smartphones. Het scherm dat OnePlus koos is ouder dan de displays van Samsung. Daardoor gebruikt het iets meer stroom, wat invloed heeft op de batterijduur. Ook ligt de maximale helderheid met 1300 nits wat lager. De S23-toestellen halen allemaal 1750 nits. In de felle zon kun je de Samsungs daarom iets beter aflezen.

3. Camera’s

De Samsung Galaxy S23 en S23 Plus hebben net als de OnePlus 11 drie lenzen op de achterkant. Bij de Samsungs gaat het om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een telelens van 10 megapixel. Daarmee zoom je 3x in zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Samsung Galaxy S23 Ultra

OnePlus schermt met meer pixels. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera krijg je een groothoeklens die een resolutie van 48 megapixel heeft. Ook de telelens biedt met 32 megapixel een hogere resolutie. Je zoomt er echter maar 2x mee in. Sowieso is het de vraag of die extra pixels ook voor betere foto’s zorgen. We vermoeden dat de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23 (Plus) behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn.

De S23 Ultra heeft duidelijk een streepje voor. De hoofdcamera biedt bijvoorbeeld een resolutie van liefst 200 megapixel. Bovendien zijn er op dit toestel twee telelenzen aanwezig: eentje waarmee je het beeld 3x en eentje waarmee je het beeld 10x dichterbij haalt.

4. Accu en opladen

De OnePlus 11 en Galaxy S23 Ultra hebben allebei een flinke 5000 mAh-accu. De accuduur zal dus redelijk vergelijkbaar zijn, al heeft de Samsung zoals gezegd een zuiniger scherm. Het grote verschil zit in de oplaadsnelheid. De OnePlus 11 haalt 100 Watt, waardoor het toestel in ongeveer 25 minuten helemaal vol zit. De Galaxy S23 Ultra laadt op met maximaal 45 Watt. Daardoor heb je ruim een uur nodig voor een volledige oplaadbeurt.

Er zit wel een addertje onder het gras: alle S23-modellen kunnen ook draadloos opladen. Dat gaat met 10 Watt vrij traag, maar op de OnePlus 11 is dat helemaal niet mogelijk. Dat vinden we toch jammer. Daar staat tegenover dat de OnePlus zijn razendsnelle lader gewoon meelevert. Bij Samsung moet je die er los bij kopen.

Ook de S23 Plus laadt bedraad op met 45 Watt en heeft een accu van 4700 mAh. De gewone S23 heeft een 3900 mAh-batterij en laadt met maximaal 25 Watt. Nóg een stuk trager dus. Door de lagere capaciteit zal deze instapper bovendien het minst lang meegaan op een volle lading.

5. Software

De OnePlus 11 en de Samsung Galaxy S23-toestellen draaien uit de doos op Android 13. Zoals gezegd krijgen ze ook allemaal vier versie-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Toch zijn er ook op dit vlak verschillen. De fabrikanten hebben allebei hun eigen ‘skin’ die over het besturingssysteem heen ligt. OnePlus stond ooit bekend om zijn ‘schone’ OyxgenOS-software die dicht bij Android zelf bleef. De huidige versie, OxygenOS 13, is een stuk zwaarder en minder overzichtelijk. Daarmee heeft OnePlus zijn voorsprong op Samsung verloren. De One UI-schil van de Zuid-Koreaanse fabrikant is de laatste jaren juist steeds beter geworden.

6. Prijs

OnePlus en Samsung bewegen qua prijs in tegenovergestelde richtingen. De OnePlus 11 is met een startprijs van 829 euro zo’n 70 euro goedkoper dan zijn voorganger. De Samsung Galaxy S23 begint bij 949 euro, wat juist 100 euro meer is dan zijn voorganger.

Daarvoor krijg je dus het kleine 6,1 inch-model. Voor de grotere S23 Plus betaal je al 1199 euro. Wil je de S23 Ultra? Keer je spaarvarken dan maar om, want daar vraagt Samsung minimaal 1399 euro voor.

Conclusie OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S23-vergelijking

De conclusie van deze OnePlus 11 vs Samsung Galaxy S23-vergelijking is geen gemakkelijke. Op papier zijn de S23-toestellen net wat beter. Ze hebben een feller scherm, zijn ietsje sneller en bovendien kies je uit drie verschillende versies. Daardoor zit er altijd wel eentje tussen die bij jou past. Als je voor de duurste kiest, de S23 Ultra, heb je bovendien meer en betere camera’s tot je beschikking.

De OnePlus 11 is echter veel goedkoper. Als je een groot scherm wil, moet je minimaal voor de S23 Plus gaan. Die kost 370 euro meer dan de OnePlus én laadt veel trager op. Qua prijs-kwaliteitverhouding wint de OnePlus 11 daarom deze vergelijking.

Als je juist een compacte smartphone wil, is de S23 natuurlijk een betere keuze. En als je echt het beste van het beste wil, kom je al snel uit bij de Samsung Galaxy S23 Ultra. Daar betaal je echter wel bijna 600 euro(!) meer voor dan voor de OnePlus 11. Of dat het waard is, laten we graag aan jou over.

