Gelekt: OnePlus 11R-foto’s laten camera’s en alert slider zien

De OnePlus 11R komt eraan en er zijn foto’s van het toestel gelekt. Daaruit kunnen we het één en ander opmaken. Lees verder om alles te weten te komen over de OnePlus 11R.

‘OnePlus 11R komt met infraroodblaster en alert slider’

OnePlus is druk bezig met zijn nieuwste smartphone. Volgens lekker Max Jambor zijn recent gelekte foto’s van de OnePlus 11R. Er zijn nu meer foto’s van het toestel opgedoken. Daarin zien we dat oude functies terugkeren en nog meer fysieke eigenschappen. Ook zijn er meer interne specificaties bekend.

Het meest opvallend zijn de alert slider, infraroodblaster en het camera-eiland. De alert slider is een fysiek schuifje om het geluidsprofiel van de smartphone aan te passen. Zo schakel je gemakkelijk tussen geluid aan, trillen en geluid uit. Deze feature zat ook op de vorige OnePlus 10 Pro, maar bij de OnePlus 10T werd ‘ie weggelaten.

Bron: MySmartPrice

Een infraroodblaster zagen we niet eerder op een OnePlus-toestel, maar hij maakt een debuut op de 11R. Met zo’n IR-blaster imiteer je bijvoorbeeld de afstandsbediening van je televisie. Deze bedien je dan met je smartphone.

Camera’s: rond of vierkant

Op de gelekte renders van de OnePlus 11 zagen we een duidelijke verandering in het ontwerp. Het camera-eiland is namelijk rond in plaats van vierkant zoals op de OnePlus 10-serie. De gelekte foto’s van de OnePlus 11R laten ogenschijnlijk wél een vierkant camera-eiland zien. De gelekte telefoon heeft namelijk een hoesje, dus of hieronder een vierkant of rond camera-eiland verschuilt, is niet met zekerheid te zeggen.

Naar verluidt is de OnePlus 11R uitgerust met een 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en een derde camera van 2 megapixel. Voorop in het scherm zit een selfiecamera van 16 megapixel verwerkt.

Verdere specifcaties van de OnePlus 11R

Naast fysieke specificaties weten we ook de interne hardware van de OnePlus 11R al. De smartphone is uitgerust met een vlotte Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, die ook in de 10T zit. De telefoon zou verder een 120Hz-scherm hebben met een full-hd-resolutie.

Er is een batterij aan boord van 5000 mAh, maar of deze net zo snel oplaadt als bijvoorbeeld de OnePlus 10T, is niet bekend. We verwachten de 11R in het eerste kwartaal van 2023 in Europa. Misschien wordt ‘ie daarvoor al in China gepresenteerd. Tot die tijd houden we je op de hoogte van al het OnePlus-nieuws. Hieronder vind je onze laatste artikelen.