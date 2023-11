Officieel: OnePlus 12 wordt op 4 december gepresenteerd

De aankondiging van de OnePlus 12 vindt plaats op 4 december. Dat heeft de Chinese smartphonefabrikant officieel bekendgemaakt. In Nederland moeten we waarschijnlijk nog een paar maanden op het toestel wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aankondiging OnePlus 12 op 4 december

Op 16 december aanstaande bestaat OnePlus precies tien jaar. Dat viert men een kleine twee weken eerder al met de officiële aankondiging van de OnePlus 12. Die staat namelijk gepland voor 4 december. Dat maakte het bedrijf zelf bekend op Weibo, een Chinees sociaal platform.

Het toestel zal in China nog dit jaar te koop zijn. In Nederland moeten we waarschijnlijk iets langer wachten. We denken dat de OnePlus 12 ergens in de eerste maanden van 2024 de oversteek naar Europa maakt.

Er gaan al lange tijd geruchten over de smartphone, die daardoor nauwelijks nog geheimen kent. Waar de OnePlus 11 een 6,7 inch-oled-scherm had, groeit dat bij zijn opvolger naar 6,82 inch. Daarmee wordt het één van de grootste telefoons op de markt. De maximale helderheid zou bovendien maar liefst 2600 nits bedragen. Als dat klopt, is het display twee keer zo fel als op de OnePlus 11. De verversingssnelheid ligt op maximaal 120Hz voor botersoepele beelden.

De gebruikte chip is waarschijnlijk een Snapdragon 8 Gen 3, de snelste processor van dit moment. Daar zit tot wel 24GB werkgeheugen en 1 terabyte aan opslagruimte bij.

Verbeterde camera’s, grotere accu, hogere prijs?

OnePlus sleutelt ook flink aan de camera’s. Vooral de telelens gaat er op vooruit. Die haalt het beeld 3x dichterbij en heeft een resolutie van 64 megapixel. Vermoedelijk gaat het om dezelfde camera die ook in de vouwbare OnePlus Open zit. De groothoeklens lijkt hetzelfde te blijven, maar de hoofdcamera krijgt eveneens een nieuwe sensor. Die laat meer licht binnen en schiet dus vooral in het donker betere foto’s.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Opvallend is ook de grote accu, die een capaciteit van 5400 mAh zou hebben. Je laadt hem rap op met 100 Watt. Ook draadloos laden, dat ontbrak op de OnePlus 11, is weer mogelijk en wel met maximaal 50 Watt.

De OnePlus 11 had in Nederland een relatief lage adviesprijs van 829 euro en inmiddels haal je hem zelfs al voor € 659,- in huis. Gezien de grote verbeteringen verwachten we dat de OnePlus 12 een stukje duurder wordt.

Op de hoogte blijven van het laatste OnePlus-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: