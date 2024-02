OnePlus 12 krijgt tóch AI-functies, maar nog niet in Nederland

Toen de OnePlus 12 uitkwam, beschikte hij nauwelijks over AI-functies. Daar komt nu verandering in, want een grote update brengt flink wat kunstmatige intelligentie naar het toestel. In China althans, want bij ons is de nieuwe software nog niet beschikbaar.

AI-functies rollen uit naar de OnePlus 12

De OnePlus 12 is een erg compleet toestel. Hij beschikt over een helder 6,82 inch-scherm en draait op een zeer snelle Snapdragon 8 Gen 3-chip. De grote 5400 mAh-accu laadt met 100 Watt lekker rap op en de camera’s zijn ook nog eens verbeterd.

Tijdens de lancering van de OnePlus 12 werd echter met geen woord over AI gerept. Dat is opvallend omdat andere fabrikanten stevig inzetten op kunstmatige intelligentie. Reddit-gebruiker Milkyteapls ontdekte dat OnePlus in China aan een inhaalslag is begonnen. Daar rolt een update uit die behoorlijk wat nieuwe functies naar de smartphone brengt.

‘AI Summariser’ geeft je een samenvatting van telefoongesprekken. Belangrijke informatie, zoals gemaakte afspraken, wordt automatisch voor je opgeslagen als tekst. Met ‘Article summaries’ kun je lange artikelen die je online tegenkomt eveneens laten samenvatten.

‘AIGC remover’ stelt je in staat om ongewenste objecten uit foto’s te verwijderen. Dat kennen we natuurlijk van de Google Pixel 8-toestellen, die een Magic Editor hebben die hetzelfde kan. ‘Breeno Toch’ ten slotte krijgt een upgrade waardoor hij suggesties doet op basis van wat er op je scherm te zien is.

Later waarschijnlijk ook naar Nederland

Voorlopig zijn de AI-functies alleen beschikbaar in China, waar ze zowel uitrollen voor de OnePlus 12 als voor de oudere OnePlus 11. Het is zeer waarschijnlijk dat ze binnenkort ook beschikbaar zijn op Nederlandse versies van deze smartphones.

Hoe goed de kunstmatige intelligentie werkt, moeten we nog even afwachten. Zoals je in onze review van de Samsung Galaxy S24 Ultra kunt lezen, voelt de AI op dat toestel nog niet erg gepolijst. Vooral de mogelijkheid om objecten uit foto’s te knippen werkt op de Google Pixels een stuk beter.

