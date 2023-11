Zien: dit zijn de eerste foto’s gemaakt met de OnePlus 12

De OnePlus 12 laat nog even op zich wachten in Europa, maar de ceo van OnePlus pronkt al trots met de camera’s van de smartphone. Dit zijn de eerste online geplaatste foto’s, gemaakt met de OnePlus 12.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een eerste kijkje bij de OnePlus 12-camera’s

De OnePlus 12 komt eraan en belooft een set scherpe camera’s te hebben. Volgens geruchten is de smartphone voorzien van een periscopische zoomlens van 64 megapixel. Daarmee zoom je tot drie keer in zonder kwaliteit te verliezen. Ook de hoofdcamera heeft een nieuwe sensor van Sony met 50 megapixel. De groothoeklens legt meer van de omgeving vast in één foto en heeft een resolutie van 48 megapixel.

Erg indrukwekkend op papier dus, maar hoe vertaalt dit zich tot een foto? Dat laat OnePlus-ceo Li Jie Louis ons graag zien, want op het online platform Weibo deelt hij drie foto’s die met de camera’s zijn genomen.

Het lijkt erop dat de foto’s zijn gemaakt met de hoofdcamera (uitgezoomd) en periscopische lens (ingezoomd) op 3x en 6x. Vooral de optische beeldstabilisatie van deze lenzen doet goed zijn werk, want de foto’s zijn uit de losse pols geschoten.

Het valt op dat de kleuren en belichting bij de ingezoomde afbeeldingen wat meer saturatie hebben, terwijl de eerste foto meer oogt zoals je dat in het echt zou verwachten. Op scherpe randjes lijken de foto’s niet allemaal even scherp. Dat kan natuurlijk komen door digitaal inzoomen of door de compressie.

In vergelijking met de eerste OnePlus 11-foto’s die dit jaar verschenen, noemen we de foto’s van de OnePlus 12 nog niet direct beter. Voor een eerlijke vergelijking wachten we natuurlijk meer foto’s af en testen we de OnePlus 12 zelf, zodra hij volgend jaar in Europa verschijnt.

Meer over de OnePlus 12

De OnePlus 12 belooft weer een smartphone te worden met sterke hardware. Zo krijgt het basismodel 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Ook is de OnePlus 12 voorzien van een scherm met 2K-resolutie, een batterij van 5000 mAh en natuurlijk de nieuwe set camera’s.

Mensen uit China mogen de OnePlus 12 al eerder verwachten. OnePlus-smartphones verschijnen daar doorgaans een paar maanden eerder. Volgens geruchten zullen de Chinezen de OnePlus 12 misschien al deze maand zien verschijnen.

Meer OnePlus-nieuws: