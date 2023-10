‘Camera’s OnePlus 12 gelekt, krijgt betere telelens’

Ben je benieuwd naar de camera’s van de aankomende OnePlus 12? Dat komt goed uit, want de belangrijkste specificaties zijn gelekt. We zetten ze voor je op een rijtje.

‘Dit zijn de camera’s van de OnePlus 12’

Over een paar maanden lanceert OnePlus zijn nieuwe vlaggenschip. Eerder zagen we al renders van deze OnePlus 12 en nu zijn ook de camera’s gelekt. Volgens Digital Chat Station, een bekende insider op het Chinese Weibo, krijgen ze een aardige upgrade ten opzichte van de OnePlus 11.

De hoofdcamera behoudt zijn resolutie van 50 megapixel, maar beschikt over een nieuwere en en iets grotere sensor. Ook laat hij meer licht binnen dan vorig jaar. Daardoor schiet je als het goed is gedetailleerdere foto’s, zeker bij weinig licht. Aan de groothoeklens lijkt weinig te veranderen. Die heeft weer een resolutie van 48 megapixel en gebruikt dezelfde sensor als de OnePlus 11.

Renders van de OnePlus 12

OnePlus reserveert de grootste upgrade voor de telelens. Deze krijgt een resolutie van 64 megapixel en je zou er 3x optisch mee in kunnen zoomen. Het gaat om een periscoopcamera met beeldstabilisatie. De telelens van de OnePlus 11 haalde het beeld slechts 2x dichterbij en had een resolutie van 32 megapixel.

Veel andere specificaties van de OnePlus 12 lazen we eerder al. Zo draait het toestel op een razendsnelle (en nog niet aangekondigde) Snapdragon 8 Gen 3-chip in combinatie met maximaal 24GB werkgeheugen. De accu zou een hoge capaciteit van 5400 mAh hebben en opladen met maximaal 100 Watt. Het oled-scherm is weer 6,7 inch groot en behoudt zijn afgeronde randen. De ververssnelheid ligt op 120Hz voor soepele beelden.

Release begin volgend jaar

OnePlus kondigt de OnePlus 12 met zijn verbeterde camera’s waarschijnlijk al in december aan. Hij verschijnt dan direct in China en komt vermoedelijk begin volgend jaar naar Nederland. Over de prijs is nog niets bekend. De OnePlus 11 had een adviesprijs van 829 euro. Inmiddels haal je hem voor € 715,- in huis.

Voor die tijd lanceert OnePlus nog zijn eerste vouwbare smartphone. De OnePlus Open zou al op 19 oktober aanstaande het levenslicht zien. Recent verschenen er officiële foto’s van de Open, die moet gaan concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold 5.

