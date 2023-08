‘OnePlus 12 krijgt deze, flink verbeterde camera’s’

Goed nieuws voor fotografiefanaten. De OnePlus 12 lijkt flink betere camera’s te krijgen dan zijn voorganger. OnePlus zou alle lenzen een upgrade geven ten opzichte van de OnePlus 11.

‘Betere camera’s voor OnePlus 12’

De OnePlus 11 schiet zeker geen slechte foto’s. Over het algemeen worden ze wel als minder indrukwekkend beschouwd dan die van andere high-end smartphones. Volgens het doorgaans betrouwbare Digital Chat Station komt daar bij zijn opvolger mogelijk verandering in. De OnePlus 12 krijgt namelijk drie nieuwe en flink verbeterde camera’s.

De resolutie van de hoofdcamera blijft 50 megapixel, maar daar zit wel een nieuwere en grotere sensor achter. Daardoor moet je meer details zien in je kiekjes. De groothoeklens, die je gebruikt voor wijdere foto’s, krijgt eveneens een resolutie van 50 megapixel.

De meest belangrijke upgrade lijkt gereserveerd voor de telecamera. Het zou gaan om een periscopische zoomlens die het beeld drie keer dichterbij haalt. Ter vergelijking: de telelens van de OnePlus 11 heeft een resolutie van 32 megapixel en je kunt er slechts 2x mee inzoomen.

Renders van de OnePlus 12

Wat dat allemaal betekent voor de kwaliteit van je foto’s moeten we natuurlijk afwachten. De camera’s van de OnePlus 12 worden weer ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad, dat onder meer verantwoordelijk is voor de kleurafstelling.

Veel andere specificaties van de OnePlus 12 lekten eerder al uit. Het toestel krijgt waarschijnlijk een 6,7 inch-oled-scherm en een enorme accu van 5400 mAh. Die laad je razendsnel op met minimaal 100 Watt. De gebruikte chip is een nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 3.

Release begin volgend jaar

OnePlus brengt de OnePlus 12 waarschijnlijk al in december uit in thuisland China. Wij moeten nog wat langer wachten op het toestel. We verwachten dat hij ergens in het eerste kwartaal van 2024 naar Nederland komt.

Over de prijs durven we nog niets te zeggen. Mogelijk zorgen de verbeteringen ervoor dat de smartphone iets duurder wordt dan zijn voorganger. De OnePlus had een adviesprijs van 829 euro. Inmiddels haal je hem al voor € 724,- in huis.

