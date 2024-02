Zo haal je alles uit de camera’s van de OnePlus 12

De OnePlus 12 schiet op de automatische stand al prima foto’s, maar je kunt nóg meer kwaliteit uit de camera’s halen. Wij laten zien hoe je dat doet en of het de moeite waard is.

OnePlus 12 camera’s: dit zijn de mogelijkheden

OnePlus heeft de camera’s van de OnePlus 12 flink verbeterd. Zo schuilt achter de 50 megapixel-hoofdcamera een nieuwe sensor, die we eerder al tegenkwamen op de OnePlus Open. Daarnaast is de telelens vernieuwd. Die zoomt nu 3x in zonder kwaliteitsverlies. Door de hoge resolutie van 64 megapixel kun je zelfs 6x inzoomen. Je maakt dan gebruik van het middelste deel van de sensor en houdt 16 megapixel over. Alleen aan de 48 megapixel-groothoeklens is niets veranderd ten opzichte van de OnePlus 11.

Hasselblad is verantwoordelijk voor de afstelling van de lenzen. Daardoor hebben de foto’s mooie kleuren en een fijne uitstraling. Toch kun je zelf, in theorie althans, nog meer kwaliteit uit de camera’s halen.

Standaard gebruikt de OnePlus 12 namelijk pixel binning om tot foto’s van 12 of 16 megapixel te komen. Het is echter ook mogelijk om de volledige resolutie van de camera’s te benutten. Je zou dan meer details moeten zien. Bovendien kun je kiekjes in het RAW-formaat schieten, waardoor je ze mooier kunt bewerken. Laten we eens kijken of dat de moeite waard is.

Hoofdcamera

De hoofdcamera heeft veruit de grootse sensor en zou daarom het meest moeten profiteren van een hogere resolutie. Dat blijkt ook wel. Als je de uitsnedes van de 12 megapixel-foto en de 50 megapixel-foto naast elkaar legt, is die laatste duidelijk iets scherper.

Fijn is bovendien dat je ondanks de hoge resolutie gewoon gebruik kunt maken van beeldverbeteraars, zoals automatische hdr. Dat was op de vorige generatie vlaggenschepen vaak nog niet mogelijk. Als je een foto wil printen, is het daarom zeker de moeite waard om hem in 50 megapixel-resolutie te nemen.

12MP Crop 50MP Crop

Zoals gezegd kun je ook schieten in het RAW-formaat in plaats van jpeg. Daarbij wordt minder compressie toegepast, zodat je foto’s beter kunt bewerken. Helaas is de resolutie daarbij wel beperkt tot 12 megapixel. Toch is het een mooie optie als je de sfeer van een foto helemaal naar jouw hand wil zetten. Schrik niet: onbewerkte RAW-foto’s zijn vaak erg donker.

RAW onbewerkt Bewerkt Bewerkt

Groothoeklens

De groothoeklens maakt gebruik van een veel kleinere sensor dan de hoofdcamera. Dat zie je terug in het detailniveau van de kiekjes. De uitsnede van de 48 megapixel-foto oogt vrijwel hetzelfde uit als de ‘crop’ van 12 megapixel-versie. Het heeft dus weinig zin om bij deze camera foto’s te maken in de volledige resolutie. De bestanden nemen alleen maar meer ruimte in.

12MP Crop 48MP Crop

In RAW schieten houdt wel dezelfde voordelen als bij de hoofdcamera. Als je de kleuren verandert of speelt met de helderheid treedt er relatief weinig ruis op.

RAW onbewerkt Bewerkt Bewerkt

Telelens

De interessantste camera van de OnePlus 12 is misschien wel de periscopische telelens. Door zijn hoge resolutie kun je ‘zoomen in de sensor’. Dat is iets anders dan digitaal zoomen. Je gebruikt dan simpelweg het middelste deel van de sensor. De resolutie van het kiekje wordt dus niet kunstmatig verhoogd.

Helaas is ook deze sensor relatief klein. We zien wederom amper verschil tussen uitsnedes van de 16 en 64 megapixel-foto’s.

16MP Crop 64MP Crop

Hieronder nog wat bewerkte RAW’s die aantonen dat de bestanden behoorlijk flexibel zijn. Je ziet als het goed is dat er veel meer scherpte uit te persen is dan de onbewerkte RAW-foto links doet vermoeden.

RAW onbewerkt Bewerkt Bewerkt

Geen zin om zelf te bewerken?

Voor fotografiefanaten is er weinig leuker dan eindeloos met RAW-foto’s spelen. Heb jij andere hobby’s, maar wil je wel graag een eigen tintje aan je foto’s geven? Gelukkig tref je in de camera-app van de OnePlus 12 een flink aantal filters aan. Zo kun je nog voor het nemen van de foto de uitstraling veranderen. Dat zorgt voor minder kwaliteitsverlies dan achteraf bewerken.

