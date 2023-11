Waarom we erg uitkijken naar de camera’s van de OnePlus 12

Op 4 december presenteert OnePlus de OnePlus 12 en wij kijken vooral uit naar de camera’s. Die bieden namelijk een paar interessante nieuwigheden. Niet alleen ten opzichte van de OnePlus 11, maar ook ten opzichte van andere smartphones. We lopen ze met je langs.

Camera’s OnePlus 12 beloven flinke vooruitgang

Hoewel de OnePlus 12 pas op 4 december wordt aangekondigd, liggen vrijwel alle details over de smartphone al op straat. De Chinese fabrikant strooit scheutig met snippers informatie in aanloop naar de lancering. Zo weten we al dat het toestel verschijnt in drie kleuren en dat draadloos laden ook weer mogelijk is. Daarnaast heeft het 6,82 inch-scherm een piekhelderheid van maar liefst 4500 nits. Dat is 1,5 keer zo hoog als de huidige recordhouder, de Xiaomi 14.

Met de OnePlus 12 legt men ook meer dan ooit de nadruk op camera’s. OnePlus werkt al jaren samen met Hasselblad om de kleuren te finetunen. Dit keer heeft het bedrijf echter een eigen sensor ontwikkeld voor de hoofdcamera in samenwerking met Sony. Het gaat om de 50 megapixel LYT-808, een verbeterde versie van het exemplaar dat al in de OnePlus Open zit.

Bijzonder is dat het om een ‘double stacked sensor’ gaat. Een dergelijke sensor vonden we voor het eerst in Sony’s eigen Xperia 1 V die eerder dit jaar uitkwam. Zonder teveel in technische details te treden: de sensor laat op hetzelfde oppervlakte meer licht binnen dan voorheen. Dat helpt je niet alleen om betere foto’s te maken in het donker, ook het onderscheid tussen lichte en schaduwrijke delen kan mooier worden aangezet.

Met andere woorden: het dynamisch bereik is groter. Dat zie je ook zeker in de bovenstaande voorbeelden. Het is natuurlijk goed om te bedenken dat deze door een professionele fotograaf zijn gemaakt. Niettemin laten ze een prachtig contrast zien zonder de overdreven kleuren die we vaak associëren met hdr-fotografie.

De smartphones van OnePlus staan qua camera’s traditiegetrouw altijd net een treetje lager dan andere high-end toestellen. We hebben goede hoop dat deze nieuwe sensor het gat met de concurrentie weet te overbruggen.

Ook een nieuwe telelens

Niet alleen de hoofdcamera krijgt overigens een broodnodige opfrisbeurt, OnePlus neemt ook de telelens onder handen. De OnePlus 11 heeft een zoomcamera waarmee je het beeld slechts 2x dichterbij kunt halen. Dat maakt hem tamelijk overbodig, aangezien je door een beetje in te zoomen op de hoofdcamera ook heel behoorlijke resultaten bereikt.

De telelens van de OnePlus 12 kan 3x optisch inzoomen. Dat is al een stuk fijner. Bovendien heeft hij een resolutie van 64 megapixel. Daardoor is het ook mogelijk om 6x in te zoomen. Je houdt dan plaatjes over van 16 megapixel. Het gaat om dezelfde camera die ook in de OnePlus Open zit.

Je kunt onze review van dat toestel checken voor voorbeelden. Kort gezegd: overdag werkt het prima en zul je weinig verschil zien met een ‘echte’ 6x zoomlens. De individuele pixels zijn wel erg klein, waardoor er ‘s avonds weinig van de kiekjes overblijft.

Aan de groothoeklens heeft OnePlus niets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dat is ook wel logisch, want die camera was toen gloednieuw. Hij heeft een behoorlijk grote sensor, maar is wel minder wijd dan de groothoek op de OnePlus 10 Pro.

OnePlus 12

Meer over de OnePlus 12

Zoals gezegd liggen vrijwel alle details over de OnePlus 12 inmiddels op straat. Je mag rekenen op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 3-chip, tot 24GB werkgeheugen en een grote 5400 mAh-accu. Die kun je dus draadloos, maar natuurlijk ook met een kabeltje opladen. Dat gaat met 100 Watt erg rap.

Eigenlijk is de prijs het enige wat we nog niet weten over de OnePlus 12. Die blijft op 4 december vermoedelijk ook nog een mysterie. In euro’s althans, want het toestel wordt op die dag alleen voor de Chinese markt gepresenteerd. Volgens geruchten verschijnt de smartphone in januari 2024 in de Nederlandse winkels.

