Gerucht: OnePlus 12 krijgt toch weer draadloos opladen

OnePlus brengt met zijn aanstaande vlaggenschip een feature terug die bij de OnePlus 11 juist werd geschrapt. De OnePlus kan mogelijk ‘gewoon’ weer draadloos opladen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 12 kan draadloos opladen’

Met de OnePlus 11 bracht de Chinese fabrikant begin dit jaar een goedkoper vlaggenschip uit. Eén van de redenen waarom het bedrijf de telefoon goedkoper kon uitbrengen, was door het weglaten van draadloos opladen. Mocht je de feature toen hebben gemist, dan hebben we goed nieuws.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde telecominsider Max Jambor beschikt de OnePlus 12 weer over draadloos opladen. Dat is fijn, want hierdoor heb je niet per se een kabeltje en stekker nodig om het toestel van accusap te voorzien. Volgens Jambor laadt de OnePlus 12 met maximaal 50 Watt draadloos op, net als de OnePlus 10 Pro en 9 Pro.

De OnePlus 10 Pro

Het is onduidelijk waarom OnePlus er nu wél voor kiest om draadloos opladen toe te voegen. Hoogstwaarschijnlijk kan de 12 ook met een kabeltje erg vlot opladen. De OnePlus 11, die oplaadt met 100 Watt, heeft maar 25 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan. Bij draadloos laden neemt een oplaadbeurt meer tijd in beslag; de OnePlus 10 Pro doet hier iets meer dan 45 minuten over.

De OnePlus 12 wordt mogelijk in december officieel aangekondigd. Het is onduidelijk wanneer de smartphone vervolgens in de Benelux verschijnt, maar we denken dat dit begin 2024 gebeurt. De OnePlus 11 is dit jaar op 16 februari uitgebracht voor 829 euro. De prijs van de OnePlus 12 is nog onbekend.

Wat we nog meer weten over de smartphone

Veel specificaties van de OnePlus 12 zijn al uitgelekt. De smartphone zou draaien op een zeer rappe Snapdragon 8 Gen 3-chip, een grote 5400 mAh-batterij krijgen én over verbeterde camera’s beschikken. Zo is de telefoon mogelijk voorzien van een verbeterde zoomlens. De verwachting is dat de prijs van het toestel daardoor omhoog gaat.

Onlangs kondigde OnePlus zijn eerste opvouwbare smartphone aan: de OnePlus Open. Het toestel lijkt op de Samsung Galaxy Z Fold 5 en is uitgevouwen een compacte tablet met een 7,82 inch-scherm. De telefoon heeft een adviesprijs van 1799 euro. Meer weten? Lees dan onze uitgebreide OnePlus Open review.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Het laatste nieuws over OnePlus: