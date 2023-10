‘OnePlus 12 krijgt feller scherm, maar wordt ook duurder’

De OnePlus 12 krijgt mogelijk een beter scherm dan zijn voorganger. Vooral de helderheid gaat volgens een nieuw gerucht flink omhoog. Het toestel zou daardoor wel duurder worden.

‘Scherm OnePlus 12 beter af te lezen’

De OnePlus 11 heeft een prima oled-display, maar kan zich niet meten met de vlaggenschepen van andere merken. Daar komt bij zijn opvolger waarschijnlijk verandering in. De doorgaans goed geïnformeerde lekker Digital Chat Station schrijft op het Chinese Weibo dat de OnePlus 12 een veel beter scherm krijgt.

Het zou gaan om een paneel dat erg op dat van de Oppo Find X6 Pro lijkt. De diagonaal bedraagt 6,82 inch, iets groter dan het 6,7 inch-scherm van de OnePlus 11. Een veel belangrijker verschil is de maximale helderheid. Die zou maar liefst 2600 nits bedragen. Daarmee wordt de OnePlus 12 in één klap twee keer zo helder als zijn voorganger. Zo moet je de smartphone beter af kunnen lezen in de volle zon.

Ter vergelijking: de recent uitgebrachte Google Pixel 8 Pro haalt 2400 nits. In onze review kun je lezen dat dat toestel al een zeer fel display heeft.

Renders van de OnePlus 12

Het scherm van de OnePlus 12 heeft volgens de geruchten een hoge resolutie van 3168 bij 1440 pixels. Het beeld oogt dus erg scherp. De verversingssnelheid bedraagt maximaal 120Hz, waardoor de telefoon zeer soepel aanvoelt. Er is ltpo-techniek aanwezig, die ervoor zorgt dat het toestel de snelheid automatisch terugschakelt wanneer je bijvoorbeeld een email tikt. Zo bespaar je batterijsap.

Hogere prijs, release begin volgend jaar

Veel specificaties van de OnePlus 12 lekten eerder al uit. De smartphone zou draaien op een zeer rappe Snapdragon 8 Gen 3-chip, een grote 5400 mAh-batterij krijgen én over verbeterde camera’s beschikken. Een andere lekker, Yogesh Brar, denkt dat de prijs van het toestel daardoor omhoog gaat. De OnePlus 11 was met 829 euro nog relatief betaalbaar. Inmiddels haal je hem zelf al voor € 715,- in huis.

We verwachten dat de OnePlus 12 ergens begin volgend jaar in de Nederlandse winkels ligt. Op 19 oktober aanstaande verschijnt eerst nog de OnePlus Open. Dat is de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf.

