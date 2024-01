OnePlus 12 livestream: hier volg je de onthulling

Het is bijna tijd voor de Europese lancering van de OnePlus 12! Wil je de presentatie volgen? Gebruik dan deze livestream.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

UPDATE: De OnePlus 12 en 12R zijn officieel onthuld en binnenkort in Nederland te koop.

→ OnePlus 12(R) naar Nederland: alles wat je moet weten

Kijk de OnePlus 12 livestream

De OnePlus 12 is eind vorig jaar in China onthuld en komt nu ook naar andere landen, waaronder Nederland en België. Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint de officiële presentatie, waar we te horen krijgen wanneer het vlaggenschip precies verschijnt en wat de adviesprijs wordt.

Naast de OnePlus 12 kondigt de fabrikant ook een goedkopere high-end telefoon aan in de vorm van de OnePlus 12R. Het is voor het eerst dat er een R-smartphone van OnePlus in Europa wordt uitgebracht. Verder krijgen we tijdens het event de OnePlus Buds 3 te zien: dit zijn de nieuwste draadloze oordopjes van het bedrijf.

Via de YouTube-stream hierboven kun je de presentatie op vrijwel alle apparaten kijken. Denk hierbij aan je smartphone, computer, tablet of televisie via een Chromecast. We verwachten dat de keynote ongeveer een uur duurt, al weten we niet precies hoeveel tijd OnePlus uittrekt voor de aankondigingen.

Dit is de OnePlus 12(R)

De OnePlus 12 is al in China aangekondigd en daardoor weten we precies over welke specificaties de smartphone beschikt. Het toestel heeft een groot 6,82 inch-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. OnePlus zou de maximale helderheid flink hebben verbeterd, waardoor het scherm van de 12 veel beter is af te lezen.

Zoals je van een OnePlus-vlaggenschip zou verwachten, zit onder de motorkap de snelste processor van dit moment. Dit is de Snapdragon 8 Gen 3, die wordt bijgestaan door minimaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De OnePlus 12 is daarnaast voorzien van verbeterde camera’s en een forse 5400 mAh-accu. Laatstgenoemde laadt op met maximaal 100 Watt.

De OnePlus 12

De OnePlus 12R is goedkoper dan het ‘echte’ vlaggenschip en heeft naar verluidt een iets minder snelle Snapdragon 8 Gen 2-processor. Deze chip is echter nog steeds erg krachtig en draait alle apps en games zonder problemen. Het scherm is volgens geruchten een fractie kleiner (6,78 inch), maar heeft wel dezelfde 120Hz-ververssnelheid.

OnePlus zou bij de 12R vooral besparen op de camera’s. De telefoon is waarschijnlijk voorzien van een 50 megapixel-hoofdcamera en een minder indrukwekkende 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Vooral de macrolens is in de praktijk erg beperkt door de lage resolutie. Foto’s zijn daardoor snel onscherp.

Op Android Planet lees je later vandaag natuurlijk alles over de gloednieuwe OnePlus 12. Houd de website dus in de gaten voor onze artikelen. Wil je niets missen? We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Het laatste nieuws over OnePlus: