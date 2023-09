‘Vernieuwde renders tonen OnePlus 12 in vol ornaat’

De OnePlus 12 is opnieuw te zien op renders. Die laten het verwachte vlaggenschip zien, dat pas over een paar maanden wordt aangekondigd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de nieuwe OnePlus 12-renders

In juli doken al renders op van de OnePlus 12 en nu deelt de website MySmartPrice nieuwe beelden van de smartphone. Dit doet de site in samenwerking met de doorgaans betrouwbare telecominsider OnLeaks. De beelden komen grotendeels overeen met de eerdere renders, al zijn er wel subtiele verschillen zichtbaar.

De OnePlus 12 heeft veel weg van zijn voorganger, de OnePlus 11. Op de achterkant zien we een camera-eiland die om de zijkant heen ‘vouwt’, met daarin drie camera’s. Opvallend is de vierde sensor rechtsonder, waarvan het onduidelijk is waarvoor ‘ie precies dient. In het eiland zien we ook de letter ‘H’ van Hasselblad, het cameramerk waarmee OnePlus opnieuw samenwerkt.

Ook tonen de renders dat de OnePlus 12 opnieuw een alert slider heeft. Dit is het fysieke knopje waarmee je de telefoon simpel en snel op stil, geluid of trillen zet. Het scherm, dat 6,7 inch groot zou zijn, heeft dunne randen en een klein gat bovenaan voor de selfiecamera.

Meer over de OnePlus 12

OnePlus kondigt de OnePlus 12 waarschijnlijk in december aan voor thuismarkt China. Begin 2024 ligt hij dan bij ons in de winkel. Het toestel draait uit de doos op Android 14 met daaroverheen de eigen OxygenOS-skin. Je mag vier grote Android-upgrades verwachten en vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden.

De smartphone krijgt vermoedelijk een Snapdragon 8 Gen 3-processor, tot 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, een 5000 mAh-accu die met maximaal 120 Watt oplaadt én ook draadloos kan laden. Dat laatste liet OnePlus bij de OnePlus 11 weg om de kosten te drukken.

Wat de nieuwe OnePlus 12 moet kosten, is nog compleet onduidelijk. Zijn voorganger verscheen begin dit jaar met een adviesprijs van 829 euro. Inmiddels tik je ‘m voor € 719,- op de kop.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste OnePlus-nieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).