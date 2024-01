OnePlus 12(R) naar Nederland: alles wat je moet weten

Op een evenement heeft OnePlus zijn nieuwste vlaggenschip gepresenteerd voor de Europese markt. Het merk komt niet alleen met de OnePlus 12, maar ook de gloednieuwe 12R en draadloze oordopjes.

OnePlus 12 officieel: binnenkort naar Nederland

De OnePlus 12 werd enkele weken geleden al gepresenteerd in China en nu is ook alle informatie over de Europese lancering bekendgemaakt. Ook heeft OnePlus besloten om hier de OnePlus 12R in Nederland uit te brengen, evenals de gloednieuwe OnePlus Buds 3.

Snelle processor, grote accu en fel scherm

De OnePlus 12 beschikt over de snelste processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 3. Er is minimaal 12GB werkgeheugen aanwezig en 256GB opslagruimte, maar er is ook een variant met meer werk- en opslaggeheugen te koop.

De batterij heeft een capaciteit van 5400 mAh en laadt met de meegeleverde oplader met maximaal 100 Watt op. Draadloos accusap tanken kan ook, maar gaat met maximaal 50 Watt.

Het scherm is 6,82 inch groot en heeft afgeronde schermranden, wat we steeds minder zien bij high-end smartphones. Het gaat om een amoled-display met een resolutie van 3168 bij 1440 pixels en een maximale ververssnelheid van 120Hz. Ook is er ltpo-technologie aanwezig, waarmee het toestel zelf de verversfrequentie aanpast. Tot slot: de maximale helderheid is met 4500 nits erg hoog én je kan het scherm gewoon bedienen in de regen.

De fabrikant brengt de OnePlus 12 uit in het zwart en groen, waarbij de eerstgenoemde een Sandstone-effect heeft. Er is ook nog een witte variant op de markt, maar die wordt vooralsnog niet in Europa uitgebracht. Er zijn stereospeakers aanwezig, evenals een infraroodpoort. Interne warmte wordt afgevoerd met een speciaal ontwikkeld koelsysteem en tot slot is het toestel uitgerust met een officiële IP65-certificering.

Eerste OnePlus-smartphone met periscopische zoomlens

De frontcamera van 32 megapixel is verwerkt in het gaatje in het display en op de achterkant zit een groot eiland met meerdere lenzen. De hoofdcamera maakt gebruik van een vernieuwde 50 megapixel-sensor van Sony. Ook is er weer een groothoeklens aanwezig om meer vast te leggen van landschappen of bijvoorbeeld architectuur.

De OnePlus 12 is het eerste toestel van de fabrikant die beschikt over een periscopische zoomlens, waarmee je het beeld maximaal drie keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. Uiteraard is er weer samengewerkt met lenzenfabrikant Hasselblad en ook heeft OnePlus kunstmatige intelligentie verwerkt in de camera’s, waardoor geschoten kiekjes mooier ogen.

Ook OnePlus 12R komt naar Europa

OnePlus brengt al jarenlang R-modellen uit, die vooralsnog jaren voorbehouden aan landen als India. De OnePlus 12R verschijnt ook in Nederland, biedt iets minder imposante specificaties, maar is ook een stuk goedkoper. Zo is de resolutie van het scherm lager met en is de krachtbron de Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Het grootste verschil zien we op het gebied van de camera’s. Zo hebben de aanwezige lenzen lagere resoluties en ontbreekt een periscopische zoomcamera. De 12R-smartphone kan daarnaast niet draadloos opladen en is niet stof- en waterdicht.

Beide smartphones komen op de markt met Android 14 en krijgen vijf jaar lang software-ondersteuning. Daarbij mag je vier grote Android-updates verwachten en wordt er nog een jaar langer beveiligingspatches uitgerold.

OnePlus Buds 3 komen eraan voor 99 euro

Tot slot zijn ook de OnePlus Buds 3 gepresenteerd, draadloze oordopjes met actieve ruisonderdrukking. Ze zijn voorzien van meerdere microfoons en de dopjes zijn in staat om omgevingsgeluiden te herkennen en het niveau van de active noise cancelling daarop aan te passen.

De dopjes bevatten een in ear-ontwerp en worden geleverd met meerdere tipjes, zodat ze altijd goed in jouw oren passen. Bediening werkt via de aanraakgevoelige steeltjes en het is mogelijk om ze te koppelen aan meerdere apparaten tegelijk. Luister je muziek via je telefoon en krijg je een telefoontje, dan kun je die dus gelijk beantwoorden.

Dankzij de ip55-certificering kunnen ze tegen wat stof en een zweetdruppeltje en op een enkele acculading kun je zo’n tien uur muziek luisteren. Dankzij de ingebouwde accu in het opbergdoosje luister je in totaal zelfs tot 44 uur muziek. Snelladen is ook aan boord, waardoor je na 10 minuten laten alweer zeven uur kunt luisteren.

Prijzen en release OnePlus 12(R) en Buds 3

De OnePlus 12 is vanaf 6 februari overal te koop in meerdere configuraties en de adviesprijs bedraagt 949 euro. Voor dat bedrag krijg je de versie met 12GB RAM en 256GB opslag. De 16/512GB-variant heeft een prijs van 1099 euro.

Voor de OnePlus 12R vraagt het bedrijf 699 euro (16/256GB) en deze telefoon ligt in de winkels vanaf 13 februari. De OnePlus Buds 3 zijn vanaf 6 februari verkrijgbaar voor 99 euro. Alle producten zijn te koop in Nederland en België. Het is per direct mogelijk om een pre-order te plaatsen, waarbij je keuze hebt uit verschillende giftbundles.

