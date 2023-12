OnePlus 12 officieel: grote accu en felste scherm tot nu toe in smartphone

De OnePlus 12 is officieel uit de doeken gedaan in thuisland China. Het high-end toestel beschikt over een geavanceerd camerasysteem, grote accu en wel heel fel scherm.

OnePlus 12 officieel: dit moet je weten

De OnePlus 12 is gepresenteerd, maar voor nu is de smartphone alleen bekendgemaakt voor thuisland China. Begin 2024 verwachten we ook dat ‘ie de overstap naar Europa maakt.

Imposant en fel scherm

Het scherm is maar liefst 6,82 inch groot en gaat het om een display dat is ontwikkeld door fabrikant BOE en OnePlus samen. Het gaat om een oledpaneel waarvan de pixels (3168 bij 1440) 120 keer per seconde verversen en wat ltpo-technologie aan boord heeft. Dat betekent dat het toestel zelf kiest wat de verversfrequentie van de pixels is, afgestemd op de content die je bekijkt. Dat komt de accuduur weer flink ten goede.

De maximale helderheid bedraagt maar liefst 4500 nits en daarmee is het het felste smartphonescherm wat momenteel in een toestel te vinden is. De resolutie is nog niet precies bekend gemaakt, maar wel dat het gaat om een ‘2K-display’, waarop alles haarscherp wordt weergegeven. Tot slot kun je het scherm ook gewon bedienen in de regen dankzij een speciale techniek.

Grootse accu en lekker snel opladen

Er is gekozen voor een accu van 5400 mAh en dat is bovengemiddeld te noemen. Opladen gaat bekabeld met maximaal 100 Watt, maar ook draadloos opladen is van de partij. Dat gaat namelijk met maximaal 50 Watt, maar dan heb je wel de speciale oplader nodig. Ook kun je andere apparaten zoals je smartwatch of draadloze oordopjes opladen via de OnePlus 12. Kwestie van ze op de achterzijde leggen en laden maar.

High-end hardware: beste van het beste

Zoals verwacht is het toestel uitgerust met de meest krachtige processor van dit moment. De Snapdragon 8 Gen 3 is pas net onthuld en gaan we in meer high-end toestellen zien in 2024. Het instapmodel beschikt over 256GB interne opslag en 16GB RAM, het topmodel is uitgerust met maar liefst 24GB werkgeheugen en 1TB geheugen.

Er is keuze uit een zwart, wit en groen model, waarbij eerstgenoemde beschikt over een Sandstone-effect. De andere twee modellen zijn afgewerkt met een look wat aan marmer doet lijken. Het toestel is stof- en waterdicht dankzij de IP65-certificering, beschikt over dualsim en is voorzien van stereospeakers. Intern is er ook gesleuteld aan een systeem om warmte af te voeren, zodat je er prima mee kunt gamen of zware berekeningen mee kunt uitvoeren.

Uitgebreid camerasysteem voor elke situatie

De OnePlus 12 beschikt over een enkele frontcamera, geplaatst in het kleine gaatje in het display. Op de achterkant is een 50 megapixel-sensor te vinden die gebruikt wordt als primaire camera. Het gaat om de gloednieuwe Lytia 808-sensor van Sony, die werkt met verschillende nieuwe technieken, iets waarover je meer leest in dit achtergrondartikel.

Er is samengewerkt met lenzenfabrikant Hasselblad, iets wat OnePlus inmiddels al jaren doet. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om kunstmatige intelligentie te gebruiken, waarmee je bijvoorbeeld lichtomstandigheden kunt aanpassen bij gemaakte kiekjes.

Ook is er eindelijk een periscopische zoomlens aanwezig in een smartphone van het merk. Het gaat om een sensor van 64 megapixel, waarmee je tot drie keer optisch kunt zoomen. Dankzij de grote sensor kun je ook makkelijk foto’s bijsnijden, waardoor je het object nog dichterbij haalt, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Tot slot is er nog de groothoeklens, waarmee je een stuk meer van de omgeving vastlegt.

Prijzen en beschikbaarheid OnePlus 12

Wat de OnePlus 12 moet gaan kosten ligt uiteraard aan de configuratie die je aanschaft. Ook is het toestel voor nu alleen in China gepresenteerd. Het instapmodel is te koop vanaf omgerekend (en zonder toeslagen en belasting) 565 euro.

Het model met 512GB opslag kost omgerekend 630 euro en de meest uitgebreide versie met 24GB RAM en 1TB geheugen 760 euro. Daarbij is dus nog wachten op de Europese prijzen, want die zijn vast en zeker een stuk hoger. De OnePlus 11 was hier vanaf februari 2023 namelijk te koop vanaf 829 euro.

